الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الإدارة الذاتية الكردية تعلن رفع العلم السوري الجديد على جميع مؤسساتها

علم سوريا الجديد،
علم سوريا الجديد، فيتو

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، اليوم الخميس، أنها سترفع العلم السوري الجديد على جميع مؤسساتها.

الإدارة الذاتية الكردية ترفع العلم السوري الجديد 

وقال مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في بيان  إنه "بمناسبة انتهاء حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن، والتي عانى خلالها السوريون من الظلم والتهميش والإقصاء، يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر".

txt

انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من منبج بعد اتفاق أمريكي تركي

وأضاف: "في ظل هذا التحول التاريخي، يأتي علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، كرمز للمرحلة الجديدة، حيث يعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية".

وشدد على أنه "انطلاقا من أن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا تمثل جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا السورية، ولأن سكان هذه المناطق من المكونات السورية الأصيلة، فقد قرر مجلس الشعوب الديمقراطي رفع العلم السوري على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة للإدارة الذاتية في كافة مقاطعات الإقليم".

وأكد مجلس الشعوب الديمقراطي “التزامه بتمثيل تطلعات الشعب السوري ومكوناته كافة، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار سوريا ديمقراطية تقوم على أسس العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة الذاتية الكردية سوريا الأكراد في باريس علم سوريا الجديد

مواد متعلقة

فرنسا تدعم عملية انتقال سياسي سلمي وممثل للجميع في سوريا

إدارة العمليات العسكرية في سوريا توجه تعليمات لأفرادها

الأكثر قراءة

جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين 2025

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد حبس المتهم 3 سنوات، القصة الكاملة لأزمة ابنة شيرين عبد الوهاب مع الابتزاز الإلكتروني

بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها

ليفربول يقترب من التجديد لـ محمد صلاح، اعرف الراتب ومدة العقد

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

البنك المركزي: إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات المحمول وتفعيل أبل باي

الصور الأولى للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب في جنايات المنصورة

منوعات

المزيد

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلاب السوداء في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

كم مرة ذكر النبي نوح في القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

أسماء سورة المسد والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية