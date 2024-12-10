الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

صحيفة عبرية تكشف عن 3 أهداف رئيسية لإسرائيل في سوريا

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

كشف مسئول في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة أهداف رئيسية لـ تل أبيب في سوريا، وهي السيطرة على الأراضي و"حماية الأقليات" و"منع نقل الأسلحة".

 

يديعوت أحرونوت ترصد 3 أهداف إسرائيلية في سوريا

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مسئولا سياسيا أشار إلى نشاط الجيش الإسرائيلي في القطاع السوري قائلا: إن "لإسرائيل ثلاثة أهداف رئيسية".

 

وأضاف وفق ما نقلت الصحيفة: "الهدف الأول هو الاستيلاء على المناطق التي تسيطر عليها النيران والمراقبة، ويبلغ مجموعها ما بين 500 متر وبضعة كيلومترات والعالم ككل يفهم هذا".

 

وتابع، "المسألة الثانية هي تدمير الأسلحة الاستراتيجية، بما في ذلك المقدرات الكيميائية، وثالثا والأهم في المجال السياسي، هو حماية الأقليات، ليس لأن إسرائيل تحتاج إلى ذلك، بل لأن العالم يحتاج إلى حماية هذا المفهوم".

التوغل العسكري للجيش الإسرائيلي في سوريا

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية، أن التوغل العسكري للجيش الإسرائيلي في سوريا، قد وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق، فيما نفى الجيش الإسرائيلي ذلك، مدعيا بأن قواته "تتواجد داخل المنطقة العازلة، وفي نقاط قريبة من الحدود".

 

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح البحرية الإسرائيلي نفذ أمس عملية واسعة النطاق لتدمير الأسطول البحري التابع للجيش السوري"، مضيفة أن "الهجوم جرى باستخدام البوارج الصاروخية البحرية، وتم خلاله تدمير العديد من السفن التابعة للبحرية السورية، والتي كانت تحمل عشرات صواريخ بحر – بحر، في منطقة ميناءي البيضا واللاذقية".

 

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