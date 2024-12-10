الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لانتهاك السيادة السورية واحتلال أراضيها

نتنياهو وجيش الاحتلال
نتنياهو وجيش الاحتلال بمنطقة الجولان السوري، فيتو

برر صامويل وريبرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، موقف واشنطن من الضربات الإسرائيلية في سوريا وتدمير مستودعات ومناطق عسكرية واحتلال المنطقة العازلة  والاعتداء على السيادة السورية في الجولان، بأنه من باب الدفاع عن النفس.

 

أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لانتهاك السيادة السورية

وتابع متحدث الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أي دولة لها الحق في الدفاع عن نفسها، وبشأن الأوضاع السورية وتحركات إسرائيل نسأل: هل هناك حكومة في سوريا؟ هل هناك جيش سوري للحفاظ على الأمن في البلد وضمان أمن الدول المجاورة ومنها إسرائيل؟ تكون الإجابة لا يوجد ذلك، وبالتالي كان هذا سببا وراء التحركات الإسرائيلية-حسب زعمه.

 

منع التصعيد في منطقة الجولان وفترة فراغ أمني بسوريا

وواصل: ندعم كل أطراف المنطقة لمنع التصعيد، هناك فراغ أمني في سوريا حاليا وهذا كان سببا وراء تحرك إسرائيل.

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الاتفاق السوري الإسرائيلي بشأن الحدود

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد أن ترعى عودة إسرائيل وسوريا للاتفاق المبرم القرن الماضي، ولكن في هذا التوقيت نتفهم الخطوات التي اتخذتها إسرائيل بشأن سوريا، ولكن مع المستقبل سيكون هناك عودة لإتفاق القرن الماضي بشأن الحدود.

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