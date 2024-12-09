مصير الأسلحة الاستراتيجية في سوريا.. الاستخبارات الأمريكية تراقب.. إسرائيل توجه ضربات استباقية.. والمعارضة تتعهد بعدم استخدامها في المعارك

سلط موقع “ اكسيوس ” الأمريكي، الضوء على مخزون الأسلحة الكيميائية السورية ، حيث نقل عن مسؤول أمريكي قوله: إن الأسلحة تحت السيطرة.

مصير مخزون الأسلحة الكيميائية السورية

وأضاف المسؤول: “نبذل ما في وسعنا مع الشركاء في المنطقة كي لا تصل الأسلحة الكيميائية إلى أي شخص”.

وبحسب وكالة “ رويترز” الإخبارية، نقلًا عن مسئول أمريكي آخر قوله: إن واشنطن تفعل كل ما في وسعها لضمان ألا يصل أي شخص لمخزون الأسلحة السورية وأن يجري حفظها بعناية.

وأوضح المسؤول الأمريكي “الولايات المتحدة لديها معلومات دقيقة عن مخزون الأسلحة السورية، لكن لا نرى دورا للقوات أمريكية على الأرض لمعالجة مسألة الأسلحة الكيميائية في سوريا، وواشنطن ركزت بشدة على الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال الأسبوع الماضي وتتخذ إجراءات حذرة للغاية”.

وفي السياق ذاته قال مسؤول أمريكي آخر إن الولايات المتحدة ستبقي على الأرجح على قواتها التي يقدر عددها بنحو 900 جندي في شرق سوريا كإجراء وقائي ضد مسلحي تنظيم داعش.

إسرائيل تنفذ 3 غارات جوية علي مجمع أمني ومركز أبحاث حكومي

وبدوره أمر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، جيشه باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، بعد أن بدأ انتشاره هناك، أمس الأحد.

وقال كاتس في بيان، إنه أمر الجيش أيضًا بإنشاء "منطقة أمنية خالية من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنية التحتية للإرهاب" في جنوب سوريا، بما في ذلك خارج المنطقة العازلة، والتي قد تشكل تهديدا لإسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأمس قال مصدران أمنيان أن إسرائيل نفذت ثلاث غارات جوية على مجمع أمني كبير ومركز أبحاث حكومي سبق أن قالت إسرائيل إن إيران استخدمته لتطوير صواريخ.

ووفق المصدرين فإن الغارات، التي نفذت في اليوم الذي أطاحت فيه الفصائل المعارضة المسلحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، تسببت في أضرار جسيمة بالمقر الرئيسي للجمارك والمباني المجاورة لمقر المخابرات العسكرية داخل المجمع الأمني الذي يقع في منطقة كفر سوسة في دمشق.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن أضرارًا لحقت أيضًا بمركز الأبحاث، كما أفاد بأن الغارات الإسرائيلية أصابت البنية التحتية المستخدمة لتخزين البيانات العسكرية الحساسة والمعدات وأجزاء الصواريخ الموجهة.

المعارضة تتعهد بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية

ومن جانبها أعلنت المعارضة السورية تعهدها بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية وسط مخاوف من احتمال وقوع أسلحة محرمة دوليا في أيديهم.

وقال بيان للائتلاف السوري المعارض -الذي تقوده هيئة تحرير الشام- إنهم لن يستخدموا هذه الأسلحة لأنهم يعتبرون استخدامها "جريمة ضد الإنسانية".

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