بلينكن: أمريكا ستعترف وتدعم حكومة سوريا المستقبلية بشكل كامل

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعترف وتدعم بشكل كامل حكومة سوريا المستقبلية الناتجة عن هذه العملية.

وأضاف بلينكن: "ينبغي على كل الدول التعهد بدعم عملية شاملة وشفافة في سوريا والامتناع عن التدخل في شئونها"، مطالبا كل جماعات المعارضة الساعية لحكم سوريا إثبات التزامها بحقوق الجميع وسيادة القانون وحماية الأقليات.

بريطانيا تحذر من تحول سوريا لسيناريو ليبيا

في سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء الإثنين، إنه يجب محاسبة روسيا وإيران على دعمهما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "نحن بحاجة إلى إعادة الأمن إلى سوريا وضمان عدم حدوث فوضى في البلاد، لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا ضعيفة ومقسمة وهشة وسنبذل كل ما وسعنا لعدم حدوث ذلك، كما أننا لا نريد أن يحل نظام دموي محل النظام السوري الذي رحل".

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أن أبو محمد الجولاني أوضح أنه لن يستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا وسنتابع هذا الأمر.

استهداف 75 هدفا لتنظيم الدولة الإرهابي في 5 مواقع مختلفة بسوريا

ومساء أمس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قواتها الجوية ضربت أكثر من ٧٥ هدفا لتنظيم الدولة الإرهابي في 5 مواقع مختلفة في البادية السورية.

وأضاف البنتاجون: "لا نخطط لإعادة انتشار قواتنا في سوريا أو تعزيزها في الوقت الراهن.. وليس لدينا تواصل مباشر مع هيئة تحرير الشام ولكن نبعث لها الرسائل عبر نظرائنا وأطراف أخرى".

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: "نحرص عبر شركائنا على عدم وقوع الأسلحة الكيميائية بـ سوريا بأيدي من قد يستخدمها ضد المدنيين أو قواتنا.. وسقوط نظام الأسد يظهر إلى أي مدى جرى إضعاف إيران وحزب الله".

الناتو يدعو إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، مساء الإثنين، إنه يأمل في انتقال سلمي للسلطة وعملية سياسية شاملة بقيادة سورية.

من جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، جميع الفاعلين الخارجيين باحترام سيادة ‎سوريا ووحدة أراضيها.

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