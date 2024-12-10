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دراسة تتحدث عن كيفية مساهمة "عقلية النمو" في النجاح الشخصي

تعبيرية، فيتو
تعبيرية، فيتو

كشفت دراسة حديثة عن "اعتقاد وجودي" يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة القوة الإرادية والشغف والسعي للنجاح.

قام الباحث هيرموندور سيجموندسون، أستاذ علم النفس في جامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية، بإجراء دراسة على مدار سنوات عديدة بهدف فهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح الأفراد في تحقيق أهدافهم، بالتعاون مع الأستاذة مونيكا هاجا من قسم تعليم المعلمين بالجامعة.

 

فهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح الأفراد في تحقيق أهدافهم

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، شملت الدراسة 1548 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 13 و77 عاما، حيث قام الباحثان بتقييم عدة عوامل تتعلق بالشغف والعزيمة والإيمان الشخصي بالنجاح. 

وتبين أن هناك تفاوتا كبيرا بين الأفراد في مدى إيمانهم بقدرتهم على النجاح وتحقيق أهدافهم.

وقارن الباحثان المشاركين الذين كانوا يمتلكون المواقف الأكثر إيجابية في هذا الصدد مع أولئك الذين كانوا الأقل اعتقادا في قدرتهم على النجاح.

وكانت الفروق واضحة بشكل ملحوظ، حيث أظهر الأفراد الذين يمتلكون مواقف إيجابية قوية شغفا أكبر وعزيمة أقوى.

وقال سيجموندسون إن الأفراد الذين يمتلكون شغفا وعزيمة أعلى يرتبطون ارتباطا مباشرا بمواقفهم الإيجابية.

وأشار الباحث إلى أن نتائج هذه الدراسة تساعد في فهم كيفية ارتباط المواقف الإيجابية بـ الرضا الشخصي، وكذلك بتحديد العوامل التي تؤثر على شعور الأفراد بما حققوه في حياتهم.

تحفيز الأفراد من خلال فهم المواقف المختلفة

وأوضح سيجموندسون أن هذه النتائج تساعد في تحفيز الأفراد من خلال فهم المواقف المختلفة التي تميز الأشخاص الناجحين. 

وعندما نعرف كيفية تعزيز هذه المواقف، يصبح من الممكن أن نساعد الأفراد في تحديد أهدافهم طويلة المدى والعمل الجاد لتحقيقها.

وأضاف أن هذا يُعرف بـ "الشعور بالقدرة على الإنجاز".

وقال: "الإيمان بالنمو هو أمر بالغ الأهمية في مجالات متعددة من حياتنا، سواء في المدرسة والرياضة والعمل، أو حتى الحياة الأسرية". 

وأوضح أن "عقلية النمو" يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تعزيز الأداء والنجاح في هذه المجالات.

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القوة الإرادية الشغف السعي للنجاح الرضا الشخصي الإيمان الشخصي تعزيز الأداء

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