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رياضة

رجال سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في دوري المرتبط

رجال سلة الأهلي
رجال سلة الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على فريق الجزيرة بنتيجة ٨٤ -٧٢، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري المرتبط. 

 

مباراة الأهلي والجزيرة

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين، واستطاع الأهلي أن يتفوق في الفترة الأولي بنتيجة 32-22.

وشهدت الفترة الثانية تفوقًا كبيرًا لـ«رجال سلة الأهلي»، لينهي الفترة بتقدم بنتيجة ٤٩ - ٣٦، وواصل الفريق تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 70-55، وفي الفترة الرابعة التي شهدت عودة الأهلي، ونجح الفريق في إنهاء المباراة بنتيجة ٨٤-٧٢.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب أمام الجزيرة بنتيجة 83-72 في منافسات البطولة.

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