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رياضة

قبل مواجهة الأهلي، هل ينضم نيمار لـ ميسي وسواريز في إنترميامي؟

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

كشف خورخي ماس، المدير العام لإنتر ميامي موقف فريقه من ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي قبل كأس العالم للأندية.

ويتواجد إنتر ميامي في المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية رفقة الأهلي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

 

موقف نيمار من الانضمام لإنتر ميامي

 

وقال ماس في تصريحات أبرزها راديو "مونت كارلو" الفرنسي: "الكلمة الأساسية هي أن ذلك ممكن إذا أصبح متاحا، هو في الوقت الحالي لاعب في الهلال، لقد قلت دائما نحن نطمح لضم لاعبين رائعين".


وأضاف: "لدينا الكثير من القيود في القوى العاملة، لكننا نمتلك القدرة على ضم اللاعبين".

وتابع حديثه: "نحن طموحون للغاية، فإذا سنحت الفرصة لضم لاعب بحجم نيمار فلن نتردد في ذلك، الأمر لا يقتصر علينا فقط، فهو يعتمد على اللاعب أيضا، لكننا نرغب في بناء فريق عظيم".

وشدد ماس على الاستعداد لتحقيق حلم الجمع بين الثلاثي نيمار وسواريز وميسي في إنتر ميامي بعد فترة ذهبية في برشلونة.

وسبق وأن لعب الثلاثي رفقة برشلونة لمدة 3 سنوات، ونجح في تحقيق الكثير من الألقاب المحلية والقارية، وتكوين شراكة هجومية لا تنسى، قبل أن يرحل نيمار صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017.

وينتهي عقد نيمار مع الهلال في الصيف المقبل، وسط تقارير تشير إلى رغبة "الزعيم" في تجديد عقده لمدة موسم آخر.

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نيمار الهلال السعودي كأس العالم للأندية انتر ميامي

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