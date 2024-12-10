اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عثر علماء الآثار على أوعية ومنتجات من البرونز والفضة وقطع معدنية ثمينة أثناء حفريات أجريت في إحدى مقابر السكيثيين في شبه جزيرة القرم.

وقال يوري زايتسيف، مدير المتحف التاريخي والمعماري "نابولي السكيثية" في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية إن العلماء يعتقدون أن هذا الأمر سيسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء.

حياة السكيثيين القدماء

يذكر أنه تم اكتشاف مقبرة بيريفالنوي (كوتشوك يانكوي) في منطقة سيمفيروبول بالصدفة عام 1988 في ميدان تدريب عسكري أثناء أعمال البناء، ويعود تاريخها إلى الربع الثالث من القرنين الثالث والرابع الميلادي. وتمت دراستها من قبل بعثة قسم آثار القرم التابع لمعهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية أعوام 1988-1990. ومنذ ذلك الحين لم تجر هناك أي حفريات.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار عالم الآثار إلى أن أعمال التنقيب التي أجريت في هذا الموسم اكتشفت خلالها أمفورات وأطباق حمراء مزججة ومصنوعات برونزية وفضية وقطع معدنية ثمينة، مما يدل على رفاهية السكان، وقلة الفقراء آنذاك، وعاش السكيثيون حياة حضارية طبيعية تماما لا تختلف عن حياة سكان مملكة البوسفور ومدينة خيرسونيس، وكان لديهم كل ما يمتلكه الناس في تلك المنطقة الغنية.

مستوطنات على سفوح جبال منطقة سيمفيروبول

من المفترض أن السكان السكيثيين الذين أنشأوا مستوطنات على سفوح جبال منطقة سيمفيروبول الحالية، دفنوا في تلك المقبرة أقاربهم وذويهم. ويبدو أنهم اضطروا إلى مغادرة أماكن إقامتهم السابقة نتيجة غزو القبائل السارماتية أو قبائل أخرى أو نتيجة تدمير عاصمة السكيثيين نابولي السكيثية التي كانت موجودة داخل حدود سيمفيروبول الحالية.

وأصبح من الواضح أن السكان كانوا يعملون في تربية الماشية، ويمارسون الرعي في هضاب جبال القرم، ويعملون أيضا في زراعة الحبوب.

يذكر أن المقبرة المكتشفة هي حسب عالم الآثار، أول مقبرة تعود إلى أواخر العصر الروماني في شبه جزيرة القرم، وتبلغ مساحتها حوالي 3 آلاف متر مربع. وتم حتى الآن فحص 18 قبرا حجريا، فضلا عن عدد من القبور الترابية.

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