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نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في الجولة الـ 11 بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهي منذ قليل الشوط الأول من مباريات اليوم الاثنين ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

مباريات اليوم في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين 

وجاءت نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم كالتالي:

المقاولون العرب ضد المنصورة 1ـ0 

القناة ضد السكة الحديد مودرن 0ـ1 

الداخلية ضد أبو قير للأسمدة 1ـ1 

سبورتنج ضد لافيينا 0ـ0 

وي ضد طنطا 1ـ0

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين 

بلدية المحلة ضد راية 0-1  

وادي دجلة ضد بترول أسيوط  0-2  

ديروط ضد بروكسي  2-3  

منتخب السويس ضد أسوان  0-0  

الترسانة ضد كهرباء الإسماعيلية  2-1 

 

 

 شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين المنصورة القناة طنطا السكة الحديد

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