الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

القاتل وعائلته، فيتو
القاتل وعائلته، فيتو

ارتكب رجل تركي من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتنقل على كرسي متحرك، جريمة قتل ونجح في الفرار من الشرطة يومًا كاملًا ارتكب خلاله جريمة قتل ثانية، قبل أن تصل إليه الشرطة. 

 

تركي من ذوي الاحتياجات الخاصة يخدع الشرطة

ووقعت الحادثة المروعة في مدينة مرسين، جنوب تركيا ، عندما التقى ظافر وزوجته ليلى في منزل جديد اشترته المرأة وجاءت لتنظيفه، قبل أن تبدأ مشاجرة بين الزوجين. 

وأقدم ظافر على إطلاق النار على رأس زوجته ليرديها قتيلة في منطقة سكنية جديدة، كثير من مبانيها غير مسكونة، وفر من المكان.

واصطحب الزوج ابنه  بعد الجريمة، وفر إلى مكان مجهول، قبل أن تتلقى الشرطة بلاغًا بأن رجلًا برفقة طفل أطلق النار في منطقة خلفية مفتوحة قرب أحد الفنادق في المدينة.

وفوجئت الشرطة بأن الرجل أطلق النار على طفله وأرداه قتيلًا قبل أن يطلق النار على صدره أيضًا، لكنه لا يزال حيًا.

 نقل الضحايا إلى الطب الشرعي 

ونقلت سيارة إسعاف، الزوج القاتل إلى المستشفى، فيما نقلت السلطات التركية المختصة الطفل القتيل إلى مركز  الطب الشرعي حيث تتواجد جثة والدته أيضًا.
ولم تتضح بعد حالة الزوج الصحية، وما إذا كانت إصابته خطيرة، فيما لم تكشف التحقيقات الأولية بعد، سبب شجار الزوجين وارتكاب القاتل جريمتيه.

كما لم يتضح سبب عدم تمكن الشرطة التركية من الوصول للقاتل بعد ارتكاب جريمته الأولى  حتى اليوم التالي عندما قتل نجله وحاول الانتحار.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة للزوج على كرسي متحرك، والذي لم يمنعه من الفرار وتضليل الشرطة عن مكانه لحين ارتكاب جريمته الثانية في اليوم التالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطات التركية الشرطة التركية تركيا ذوى الاحتياجات الخاصة كرسي متحرك

مواد متعلقة

وزير خارجية تركيا: بشار الأسد خارج سوريا

خبير إستراتيجي: تركيا أول من سيكتوي بنيران التصعيد في سوريا

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

لافروف يكشف أسماء الدول الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا ويوجه رسالة إلى تركيا

الأكثر قراءة

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

تفاجئ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

الكرملين: قرار منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء صدر من بوتين شخصيا

تلامس الـ51 جنيها، أسعار الدولار تواصل ارتفاعها بالبنوك (آخر تحديث)

أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

يمهل ولا يهمل، ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد ويرد على سورية بشأن مصر

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

تريزيجيه يصل القاهرة، هل ينهي اتفاقه مع الأهلي؟

منوعات

المزيد

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان

بالسكتة القلبية، وفاة 6 أشخاص في تصادم سفينتين بـ كوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية