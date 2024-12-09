الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

ارتكب رجل تركي من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتنقل على كرسي متحرك، جريمة قتل ونجح في الفرار من الشرطة يومًا كاملًا ارتكب خلاله جريمة قتل ثانية، قبل أن تصل إليه الشرطة.

تركي من ذوي الاحتياجات الخاصة يخدع الشرطة

ووقعت الحادثة المروعة في مدينة مرسين، جنوب تركيا ، عندما التقى ظافر وزوجته ليلى في منزل جديد اشترته المرأة وجاءت لتنظيفه، قبل أن تبدأ مشاجرة بين الزوجين.

وأقدم ظافر على إطلاق النار على رأس زوجته ليرديها قتيلة في منطقة سكنية جديدة، كثير من مبانيها غير مسكونة، وفر من المكان.

واصطحب الزوج ابنه بعد الجريمة، وفر إلى مكان مجهول، قبل أن تتلقى الشرطة بلاغًا بأن رجلًا برفقة طفل أطلق النار في منطقة خلفية مفتوحة قرب أحد الفنادق في المدينة.

وفوجئت الشرطة بأن الرجل أطلق النار على طفله وأرداه قتيلًا قبل أن يطلق النار على صدره أيضًا، لكنه لا يزال حيًا.

نقل الضحايا إلى الطب الشرعي

ونقلت سيارة إسعاف، الزوج القاتل إلى المستشفى، فيما نقلت السلطات التركية المختصة الطفل القتيل إلى مركز الطب الشرعي حيث تتواجد جثة والدته أيضًا.

ولم تتضح بعد حالة الزوج الصحية، وما إذا كانت إصابته خطيرة، فيما لم تكشف التحقيقات الأولية بعد، سبب شجار الزوجين وارتكاب القاتل جريمتيه.

كما لم يتضح سبب عدم تمكن الشرطة التركية من الوصول للقاتل بعد ارتكاب جريمته الأولى حتى اليوم التالي عندما قتل نجله وحاول الانتحار.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة للزوج على كرسي متحرك، والذي لم يمنعه من الفرار وتضليل الشرطة عن مكانه لحين ارتكاب جريمته الثانية في اليوم التالي.

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