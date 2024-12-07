قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

لجأت قطة بيضاء اللون، إلى مستشفى في تركيا التي تنتشر فيها رعاية القطط على نطاق واسع، بعدما تعرضت لحادث تسبب بكسر إحدى رجليها.

قطة تلجأ للمستشفى بعد تعرضها لحادث

ووقعت الحادثة في مدينة بورصة شمالي غرب تركيا، عندما تعرضت القطة للصدم من سيارة مسرعة؛ ما تسبب لها بإصابة بليغة في رجلها.

وكانت المفاجأة عندما توجهت القطة نحو مستشفى حكومي قريب من موقع الحادثة، لتلفت أنظار العاملين هناك بمشيتها المتعرجة وتقربها منهم في ممرات المكان.

📍 Bursa'da bir aracın çarptığı bacağı kırık kedi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi.



Kedi, tedavisi için Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü. pic.twitter.com/nTFo9Ndjw5 — Mynet (@mynet) December 6, 2024

وقالت وسائل إعلام محلية، إن العاملين في المستشفى استطاعوا تمييز إصابة القطة بكسر في قدمها اليسرى فيما يبدو، وقرروا مساعدتها عبر فريق طبي بيطري.

وحضر فريق طب بيطري يتبع لبلدية المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، إلى المستشفى، ونقل القطة إلى مركز متخصص لعلاج قدمها المصابة.

ووثق عاملون في المستشفى ومراجعون صورًا عديدة للقطة وهي تصل للمستشفى البشري كما لو كانت مدركة لكونه المكان المناسب للحصول على مساعدة.

ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا

وأثار سلوك القطة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وسط إشادة بسلوكها وتوجهها للمستشفى بعد إصابتها.

فيما شن البعض هجومًا على صاحب السيارة الذي صدم القطة وفر من المكان دون أن يتوقف لإسعافها.

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