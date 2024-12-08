الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم 1/2 على تشيلسي بالشوط الأول (صور)

توتنهام وتشيلسي، تقدم فريق توتنهام على نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي توتنهام، سولانكي وكولوسيفسكي في الدقائق 5 و11، بينما سجل هدف تشيلسي اللاعب سانشو في الدقيقة 17.

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي

تشكيل تشيلسي أمام توتنهام

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد تشيلسي

تذاع مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة bein sports hd1.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، والذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون ـ في حين أن توتنهام لديه 20 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

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