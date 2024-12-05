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رياضة

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام 1-0 في الشوط الأول

توتنهام وبورنموث
توتنهام وبورنموث

تقدم فريق بورنموث على نظيره توتنهام بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي.

سجل هدف بورنموث اللاعب دين دوني هويسين في الدقيقة 17.

تشكيل توتنهام أمام بورنموث

وبدأ توتنهام هوتسبير المباراة كالتالي:

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبورنموث

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا عبر  قناة beIN Sports HD 1.

وفاز بورنموث على وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البريميرليج بينما تعادل توتنهام مع فولهام بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

ترتيب بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل بورنموث المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي  الموسم الماضي برصيد 48 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 16 مباراة.

في حين يحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 66 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباراة.

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