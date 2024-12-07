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رياضة

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

ليفربول،فيتو
ليفربول،فيتو

ليفربول ضد إيفرتون، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة إيفرتون ونظيره ليفربول، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، بسبب سوء الأحوال الجوية. 

وقال نادي إيفرتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد التي كانت مقررة اليوم على ملعب جوديسون بارك بسبب الظروف الجوية السيئة".

وكانت صحيفة ليفربول إيكو، قد أكدت أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذير "خطر على الحياة" بسبب حالة الطقس في ميرسيسايد.

 

وأضافت: تم إصدار تحذير باللون الأصفر لمقاطعة ميرسيسايد، ومن المتوقع أن تضرب الرياح القوية المنطقة، حيث تم ترقية تحذير الطقس إلى اللون الأصفر من الساعة 1 صباحًا اليوم 7 ديسمبر حتى الساعة 9 مساءً الليلة مع تحرك العاصفة داراج من الغرب إلى الشرق.

 

وتابعت: يغطي تحذير الطقس الكهرماني منطقة ميرسيسايد بأكملها، بما في ذلك ليفربول، وويرال، وسفتون، ونوسلي، وسانت هيلينز، ومن المتوقع هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 ميلًا في الساعة في المنطقة، مع توقع أقوى الرياح في فترة ما بعد الظهر.

 

وكان من المقرر أن  يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره إيفرتون في مباراة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

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