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رياضة

دوري أبطال إفريقيا، شوط أول سلبي بين بيراميدز ودجوليبا المالي

بيراميدز
بيراميدز

انتهي الشوط الأول من مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام بينهما اليوم الأحد في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز أمام دجوليبا 

وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي 

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - رمضان صبحي 

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - طارق علاء - أسامة جلال - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس.

القناة الناقلة لمباراة دجوليبا وبيراميدز

تذاع مباراة دجوليبا وبيراميدز عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 7 الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال 

ويتصدر فريق الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه بيراميدز برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى.

ثم ساجرادا نقطة واحدة ودجوليبا بدون رصيد.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

يواجه الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز أزمة طاحنة بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل ساعات من خوضه مباراة دجوليبا المالي في إطار لقاءات  دوري أبطال أفريقيا، بسبب الإصابات ونزلات البرد التي يعاني منها بعض اللاعبين.

إصابة علي جبر بنزلة برد

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، استبعاد علي جبر قائد الفريق من مواجهة دجوليبا بسبب نزلة برد شديدة أصابته وتسببت في عدم خوضه للتدريب الأخير في باماكو وبالتالي خروجه من قائمة اللقاء.

استبعاد ماييلي وتوريه 

كما تشهد المباراة استبعاد المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي بسبب إصابته في العضلة الضامة، حيث لم يتدرب طوال فترة وجود الفريق في مالي، وبالتالي تقرر استبعاده على أمل تجهيزه للمشاركة في مباراة الترجي بالجولة الثالثة.

وكذلك قرر الجهاز الفني استبعاد لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه من اللقاء، في ظل إصابته بالعضلة الخلفية حيث لم يتدرب طوال فترة وجود الفريق في مالي وبالتالي خرج من القائمة، مع استمرار عمليات تأهيله للقاء الترجي.

وخلال الفترة الماضية، شهدت صفوف الفريق عدة إصابات قوية بنزلات برد حادة قبل اللقاء، تسببت في عدم تدريب مجموعة من اللاعبين إلا تدريب واحد فقط في مالي، وعلى رأسهم محمد حمدي وكريم حافظ ومروان حمدي ومحمود مرعي، وطارق علاء، وأحمد عاطف قطة، وكذلك علي جبر الذي تقرر استبعاده لاستمرار إصابته بنزلة البرد القوية

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