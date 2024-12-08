بدون هزيمة.. ماذا قدم بيراميدز بدوري الأبطال قبل مواجهة دجوليبا

يحل فريق بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي اليوم الأحد، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشوار بيراميدز بدوري الأبطال

خاض بيراميدز حتى الآن 5 مباريات بدوري أبطال افريقيا 4 مباريات بالأدوار التمهيدية ومباراة بدور المجموعات وفاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة.

تخطى بيراميدزالدور التمهيدي بعد عبور جيه كيه يو بطل زنجبار بعد الفوز بلقائي الذهاب والعودة بنتيجة 6-0 و3-1، ثم تخطى بيراميدز أيضًا عقبة الجيش الرواندي في دور الـ32 بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1.



ونجح فى تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ليتصدر ترتيب مجموعته، فيما خسر دجوليبا من الترجي التونسي بنتيجة 4-0.



ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.



موعد مباراة دجوليبا وبيراميدز

يحل فريق بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء اليوم الأحد، على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة دجوليبا وبيراميدز

تذاع مباراة دجوليبا وبيراميدز عبر قناة بي إن سبورت إتش دي7 الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

ويتصدر فريق الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه بيراميدز برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى.

ثم ساجرادا نقطة واحدة ودجوليبا بدون رصيد.

ويرتدي فريق نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي في المقابل فريق نادي دجوليبا اللون الأحمر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون الأخضر في الأسود.

حكام مباراة دجوليبا وبيراميدز في دوري الأبطال

يدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني. وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

وحرص السفير المصري في مالي محمد الجمال على حضور التدريب الأخير لفريق نادي بيراميدز في باماكو قبل مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا.

وأهدى ممدوح عيد للسفير درع نادي بيراميدز وقميص الفريق هدية، تقديرًا لدور السفارة ودعمها للبعثة خلال فترة وجودها في مال.

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