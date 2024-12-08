أخبار الحوادث اليوم: النيابة عن سفاح الغربية: أدمن معاشرة النساء وانساق وراء شهواته.. تطور جديد بقضية رشوة مياه أسوان.. حفظ التحقيق في اتهام كهربا بإصدار شيك بدون رصيد
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
بتخفيضات 50%، الداخلية توفر السلع الغذائية من خلال 3501 منفذ ثابت ومتحرك
تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى، الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الهيروين فى مطار القاهرة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين) مخبأة داخل إحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.
حملة أمنية تضبط 30 قضية مخدرات و42 سلاحا ناريا في أسيوط وأسوان ودمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
تأجيل استئناف المتهمين في قضية "رشوة مياه أسوان" للثلاثاء
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان علي الأحكام الصادرة ضدهم الي جلسة الثلاثاء المقبل.
حفظ التحقيق في اتهام كهربا بإصدار شيك بدون رصيد
أمر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بحفظ التحقيقات في واقعة اتهام "محمود عبد المنعم" وشهرته كهربا، لاعب النادي الأهلي، بإصدار شيك بدون رصيد مستحق السداد لنادي الزمالك بقيمة 7 ملايين جنيه عقب التصالح وسداد المبلغ.
بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، منح زيارة استثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة الإحتفال بـ" اليوم العالمى لحقوق الإنسان".. الموافق 10 ديسمبر من كل عام.
بدء التحقيقات مع مستريحة طنطا بتهمة الاستيلاء على 200 ألف جنيه من مواطنين
بدأت جهات التحقيق المختصة، استجواب مستريحة طنطا لسماع أقوالها فى اتهامات منسوبة إليها بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين فى 200 مليون جنيه.
النيابة عن سفاح الغربية: أدمن معاشرة النساء وانساق وراء شهواته وأنشأ وكر الأهوال للتمتع بقتلهن
قال المستشار محمد هدايات سلمان، رئيس النيابة بالتفتيش القضائي خلال مرافعته أمام محكمة جنايات المحلة، في قضية سفاح الغربية المتهم بقتل 5 سيدات؛ بأن المتهم انحطت إنسانيته، وظل يتمادى في علاقاته المحرمة، واتبع شهواته مع النساء، وزنا بهن وقتلهن ومثل بأجسادهن، ولم يترك فرصة لتكريمهن ودفن أجسادهن.
النيابة في قضية سفاح الغربية: المتهم لا يتعاطى المخدرات ولكنه استباح لحوم النساء
أذاعت النيابة العامة، مرافعة ممثلها فى القضية رقم ١٠١٧٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز زفتى والواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح الغربية".
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