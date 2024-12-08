حفظ التحقيق في اتهام كهربا بإصدار شيك بدون رصيد

أمر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بحفظ التحقيقات في واقعة اتهام "محمود عبد المنعم" وشهرته كهربا، لاعب النادي الأهلي، بإصدار شيك بدون رصيد مستحق السداد لنادي الزمالك بقيمة 7 ملايين جنيه عقب التصالح وسداد المبلغ.

وكان المقرر أن يتم إحالة اللاعب للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة إصدار شيك بدون رصيد،لكنه قدم ما يفيد التصالح وسداد المبلغ، للنيابة، فتم حفظ التحقيقات.

كان سدد كهربا الشيك المستحق والبالغ قيمته 7 ملايين و664 ألف جنيه، والذى كان الزمالك حرك دعوى ضد اللاعب بسبب عدم وجود رصيد فى حسابه لتحصيل قيمة الشيك.

وكان اللاعب فوجئ قبل وقت سابق، بتصعيد الزمالك ضده بعد تأخره في سداد آخر جزء من الغرامة، حيث حرر مسئولو القلعة البيضاء محضرا في قسم شرطة مصر القديمة منذ أيام للحصول على مبلغ الشيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.