الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على مسجل خطر سرق 5 سيارات بشارع رمسيس

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسجل خطر لسرقة 5 سيارات بشارع رمسيس.

سرقة السيارات بشارع رمسيس

تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بشارع رمسيس.

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 وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بالجيزة،  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وأضاف بارتكاب 4 وقائع سرقة سيارات "بذات الأسلوب" ومن بينها السيارة محل الشكوى، كما اعترف ببيعها لعميل سيئ  النية (مقيم بمحافظة الدقهلية) تم ضبطه والسيارات المستولى عليها.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية،  وتسليم السيارات لماليكها، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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