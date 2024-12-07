تفاصيل جلسة محاكمة سفاح عزبة رستم قاتل 3 من أسرته.. القاضي: القانون لن يرحمك.. والمتهم: أمي السبب فرقت بيني وبين إخوتي مما دفعني لأنتقم منهم

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة، تأجيل محاكمة "محمد.ا" "سفاح عزبة رستم" بمركز قطورالمتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقه وشقيقته والتمثيل بأجسادهم إلي جلسة 9 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة ومحامين الدفاع والمجني عليهم.

أمى السبب خلتنى انتقم من أشقائى

من جانبه قال المتهم خلال جلسة اليوم بان والدته هى السبب، قائلا:«أمي السبب فرقت بيني وبين إخوتي والغيرة في المعاملة دفعتني أنتقم وأخلص عليهم وهم نايمين».

خلصت عليهم كـ داعشي والقانون لن يرحمك

من جانبه قال رئيس المحكمة للمتهم ؛ «خلصت عليهم كداعشي والقانون لن يرحمك».

وشهدت جلسة اليوم، تجمع عدد من أفراد أسرة ضحايا سفاح عزبة رستم التابعة، أمام قاعة محكمة جنايات المحلة، أثناء نظر أولي جلسة محاكمة المتهم.

وخيم الحزن الشديد على أفراد الأسرة حزنا على ما حدث للضحايا من جريمة قتل بشعة على يد نجل الضحية الأولى "الأم".

قرار احالة المتهم بقتل أسرته للمحاكمة

وكان المستشار محمد الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قد أحال "محمد.م" المعروف إعلاميا بسفاح عزبة رستم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه الترصد والقتل العمد بارتكابه واقعة إنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته والتمثيل بجثثهم وإضرام النيران بهم طمعا في أموال الميراث.



واستندت النيابة العامة في قرارها علي تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حيال ارتكاب المتهم لجرائمه الشنيعة والموثقة فضلا عن صدور تقرير الصحة النفسية الذي أيد أن المتهم عاقل وقادر ومدرك ويمتع بنسبة ذكاء تتخطي 98٪ ويستطيع إداركه لمراحل الجرائم المذكورة ضد أفراد أسرته.

وكانت الأجهزة الأمنية بعد أسبوع على ارتكابه الجريمة البشعة بعزبة رستم التابعة لمركز قطور بالغربيةمن ضبط المتهم بذبح والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم.

العثور على 3 جثث سيدة وابنها وبنتها

كانت مديرية أمن الغربية تلقت بلاغا أهالي قرية الشين بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة (سيدة وابنها وبنتها)، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة للقرية.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وأجرت تحرياتها بعد معاينة الجثث التي كانت مقطعة بشكل مشوه، وسجلت بها علامات ذبح في منطقة العنق، قبل إضرام النار بها، حيث أكد الشهود والسكان المحيطين بموقع الحادث أن مرتكب الواقعة محمد أحمد الشرقاوي 29 سنة، محامي، وشقيق الضحيتين الثاني والثالثة وابن الضحية الأولى.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم وتحويله لمستشفى الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية ومازال تحت الكشف الطبي.

وتسلمت النيابة، تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية المؤكد لسلامة قواه العقلية وإدراكه لكل أفعاله وتصرفاته.

اعترفات مرتكب مذبحة عزبة رستم

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بقصد التخلص من الأسرة بسبب الخلاف على الميراث، وسوء معاملتهم له حيث استمرت التحقيقات مع المتهم أكثر من ٨ ساعات.

َوكشفت التحقيقات، أنه تمثلت الجريمة في قيامه باستخدام عدد من السكاكين َوصاروخ كهربائي لنحر وتقطيع جثث الضحايا دون مراعاة لكونهم أفراد أسرته وأمه وأشقاؤه، وتمكن من قتلهم وذلك لإخفاء معالم جثثهم وقيامه بتقطيع جثثهم بواسطة الصاروخ الكهربائي إلى قطع صغيرة كي يتمكن من إحراقها بعد قيامه بإشعال النيران بها حتى شك الجيران في الروائح المتبعة من المنزل وحظيرة الماشية بها انكشاف أمره.

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