حملة أمنية تضبط 30 قضية مخدرات و42 سلاحا ناريا في أسيوط وأسوان ودمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (5,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 6,620 كيلو جرام لمخدر الشابو - 4,580 كيلو جرام لمخدر الهيروين).. بحوزة (20 متهم "لــ 13 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط 33 قضية أسلحة نارية غير مرخصة، عبارة عن (6 بنادق آلية - 18 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهم "لـ 6 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 548 حكم قضائى متنوع.
حملة أمنية تضبط 30 قضبة مخدرات و42 سلاح نارى فى أسيوط وأسوان ودمياط
وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 8 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو") بحوزة (9 متهمين لــ 4 منهم معلومات جنائية).
كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى غير مرخص.عبارة عن ( بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى – 2خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 813 حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير مرخصة.. ضُبط خلالهم (7,850 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13كيلو جرام لمخدر البانجو – 17كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).
كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (2 بندقية خرطوش- 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (11 متهم"لــ 7 منهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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