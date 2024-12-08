الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية تضبط 30 قضية مخدرات و42 سلاحا ناريا في أسيوط وأسوان ودمياط

ضبط 30 قضبة مخدرات
ضبط 30 قضبة مخدرات و42 سلاح نارى فى أسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 

وفى مديرية أمن أسيوط؛  ضبط 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (5,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 6,620 كيلو جرام لمخدر الشابو - 4,580 كيلو جرام لمخدر الهيروين).. بحوزة (20 متهم "لــ 13 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 33 قضية أسلحة نارية غير مرخصة، عبارة عن (6 بنادق آلية - 18 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهم "لـ  6 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 548 حكم قضائى متنوع.

 حملة أمنية تضبط 30 قضبة مخدرات و42 سلاح نارى فى أسيوط وأسوان ودمياط 

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط  8 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو") بحوزة (9 متهمين لــ 4 منهم معلومات جنائية).

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كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى غير مرخص.عبارة عن ( بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى – 2خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 813 حكم قضائى متنوع.
 وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير مرخصة.. ضُبط خلالهم (7,850 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13كيلو جرام لمخدر البانجو – 17كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط 4  قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (2 بندقية خرطوش- 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (11 متهم"لــ 7 منهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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