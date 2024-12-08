حملة أمنية تضبط 30 قضية مخدرات و42 سلاحا ناريا في أسيوط وأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.



وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (5,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 6,620 كيلو جرام لمخدر الشابو - 4,580 كيلو جرام لمخدر الهيروين).. بحوزة (20 متهم "لــ 13 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 33 قضية أسلحة نارية غير مرخصة، عبارة عن (6 بنادق آلية - 18 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهم "لـ 6 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 548 حكم قضائى متنوع.

حملة أمنية تضبط 30 قضبة مخدرات و42 سلاح نارى فى أسيوط وأسوان ودمياط

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 8 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو") بحوزة (9 متهمين لــ 4 منهم معلومات جنائية).

كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى غير مرخص.عبارة عن ( بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى – 2خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 813 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير مرخصة.. ضُبط خلالهم (7,850 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13كيلو جرام لمخدر البانجو – 17كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (2 بندقية خرطوش- 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (11 متهم"لــ 7 منهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.