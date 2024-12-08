الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

بدء التحقيقات مع مستريحة طنطا بتهمة الاستيلاء على 200 ألف جنيه من مواطنين

متهمة
متهمة

بدأت جهات التحقيق المختصة، استجواب  مستريحة طنطا لسماع أقوالها فى اتهامات منسوبة إليها بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين فى 200 مليون جنيه.

وزعمت المتهمة بانها لم تنصب على أحد وتعرضت لخسائر مالية فادحة فى تجارتها.

تفاصيل ضبط مستريحة طنطا جمعت 200 مليون جنيه

وكان الإنتربول المصرى تنسيقًا مع الشرطة الجنائية الدولية، تمكن من ضبط مستريحة طنطا جمعت 200 مليون جنيه وهربت خارج البلاد.

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وقامت مأمورية أمنية بترحيل المتهمة ضحى المعروفة  إعلاميًّا بمستريحة طنطا إلى مصر بعد ضبطها أثناء اقامتها بدولة الأمارات بإمارة دبى، وجرى ترحيل المتهمة إلى نيابة طنطا تمهيدًا لبدء التحقيقات معها.

وكان فى وقت سابق أمر المستشار ضياء نعمان مدير نيابة مركز طنطا بضبط وإحضار “ض.م.ن” المتهمة بالنصب على المواطنين في الغربية، والتى استطاعت جمع مبالغ مالية أكثر من 200 مليون جنيه من ضحاياها.

وكشفت التحريات عن هروب المتهمة خارج البلاد بعد الاستيلاء على أموال المواطنين، بعد إجراء المخاطبات الرسمية بين الجهات الأمنية والقضائية، تم ضبط المتهمة.

كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من الرائد محمد العسال يفيد بورود بلاغات من عدد من أهالي قرية كفر الحما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية بقيام فتاه تدعى «ضحي.م.ن» ذات الـ29 عام، بإيهام البعض أنها تعمل في استيراد الملابس والبعض الأخر أنها تتاجر في العملة مستخدمة وسطاء من شقيقها «م. ج»ووالدتها «ع... ج»ووالدها «محمد ن ج» وخالها «أحمد. م. ج» لجذب الضحايا مقابل نسبة من الفوائد اليومية.

وكشفت التحريات أن المتهمة أخلت بالاتفاق وقامت بشراء عدد من الوحدات السكنية بأموالهم المتحصلة من النصب عليهم وذلك عن طريق الاشتراك مع والدها وشقيقها.

ادعت السيدة أنها سوف تشغل أموالهم فى مجال الملابس، مقابل أرباح شهرية، ولكن أخلت السيدة بوعودها، وقامت بشراء عدة وحدات سكنية بأموالهم المتحصلة من النصب عليهم واشترك معها في هذه العملية والدها محمد نبيه الجزار ووالدتها عواطف الجوهري، وشقيقيها محمود ومحمد حسب ما ذكر في بلاغ الضحايا.

وتمكنت قوة من مباحث مركز طنطا برئاسة الرائد محمد العسال إلقاء القبض على والد المستريحة وذلك بعد عمل مجموعة من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة القضية رقم 12096 لسنة 2024 جنح مركز طنطا.

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