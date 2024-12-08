النيابة في قضية سفاح الغربية: المتهم لا يتعاطى المخدرات ولكنه استباح لحوم النساء

أذاعت النيابة العامة، مرافعة ممثلها فى القضية رقم ١٠١٧٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز زفتى والواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح الغربية".

سفاح الغربية

وكان النائب العام المستشار محمد شوقى قد أمر بإحالة المتهم بقتل خمس نسوة وتمزيق جثثهن إلى أشلاء وإخفائها والمعاقب عليها بالإعدام.

وقام محمد هدايات سلمان رئيس النيابة بالتفتيش القضائى تحت إشراف إدارة التدريب والمرافعة بالتفيش القضائى بمكتب النائب العام بإلقاء مرافعة النيابة فى القضية.

بدل نعمة الله كفرًا وتبع نفسه وهواها

وقال ممثل النيابة خلال مرافعته، جئتكم اليوم لا مدافعا عن أفعال المجني عليهن مع المتهم، فحاشاني وحاشاكم أن تأخذكم بذلك، وإنما جئتكم من خلفى دماء معصومة وأعراض مستباحة وحرمات منتهكة ومجتمع خائف ومذعور، مطالبًا بالقصاص من المتهم.

المتهم الماثل فى قفص الاتهام تجاوز الأربعين عامًا وقوى البنيان ولا يتعاطى المخدرات وأنعم الله عليه بالصحة، ولكنه يتعاطى لحوم النساء، وبدل نعمة الله كفرًا وتبع نفسه وهواها وفرط فى عرضه وشرفه.

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