الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الهيروين فى مطار القاهرة

إحباط محاولة أحد
إحباط محاولة أحد الركاب تهريب كمية من مخدر الهيروين

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين) مخبأة داخل إحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

 

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة والإتجار بها، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

تهريب كمية من مخدر الهيروين فى مطار القاهرة 
 

ضبط 13 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المؤهلات الدراسية بالإسكندرية

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة ميناء الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي أجهزة وزارة الداخلية شرطة ميناء القاهرة الجوى مخدر الهيروين مطار القاهرة ميناء القاهرة الجوي وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 13 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المؤهلات الدراسية بالإسكندرية

ضبط 10 شركات سياحية ومكاتب بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 6 أطنان دقيق طن مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

القبض على مسجل خطر سرق 5 سيارات بشارع رمسيس

ضبط 228 توك توك بإحدى قرى محافظة الغربية خلال حملة

تحرير 1519 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 45 سيارة ودراجة نارية من الشوارع

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة الأسد، والمعارضة تعلن الثامن من ديسمبر عيدا وطنيا لـ سوريا

رئيس الحكومة السورية يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين بشار الأسد (فيديو)

أول تعليق من ترامب على رحيل بشار الأسد

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

بيان من البنتاجون حول أحداث سوريا، وتلميح أمريكي بتدخل عسكري في هذه الحالة

أين اختفى بشار الأسد؟.. تكهنات وتقديرات بعد رحلة "الطائرة المختفية"

التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد

منوعات

المزيد

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

اكتشاف ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت تنذر بانهيارات أرضية وشيكة (فيديو)

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (2 – 4)

ما هو الكلام الطيب الذي يقوله أهل الجنة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية