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حوادث

النيابة عن سفاح الغربية: أدمن معاشرة النساء وانساق وراء شهواته وأنشأ وكر الأهوال للتمتع بقتلهن

ممثل النيابة العامة
ممثل النيابة العامة فى قضية السفاح

قال المستشار محمد هدايات سلمان، رئيس النيابة بالتفتيش القضائي خلال مرافعته أمام محكمة جنايات المحلة، في قضية سفاح الغربية المتهم بقتل 5 سيدات؛ بأن المتهم انحطت إنسانيته، وظل يتمادى في علاقاته المحرمة، واتبع شهواته مع النساء، وزنا بهن وقتلهن ومثل بأجسادهن، ولم يترك فرصة لتكريمهن ودفن أجسادهن.

سفاح زفتى قتل 5 سيدات وقطع أجسادهن 

وأضاف ممثل النيابة العامة ؛ أما عن المجنى عليهن فأنا لست مدافعًا عن أفعالهن ولا أخوض فى  سيرتهن، فهن فتيات ضللنا الطريق في الحياة، ولكن الدماء حرام سواء البار منها والفاجر.

مرافعة النيابة في قضية سفاح الغربية 

واستكمل ممثل النيابة العامة المرافعة: حينما تغير حال المتهم ولم يقتنع بما قسم الله له من زوجات النساء والأبناء واتبع طريق الشهوات وسعى خلف النساء وأدمن معاشرة النساء حتى زهد معاشرتهن، وأصبح سيء الطباع وظل يستمع الى وساوس شيطانه وأرضاء شهواته، وأخذ فى التفكير والتدبير حتى اتخذ طريق قتلهن ليكون هو الخلاص بالنسبة له.

وأشار ممثل النيابة بان المتهم اتخذ من مسكنه فى كفر إسماعيل بمركز زفتى مسرحًا لتنفيذ مخططه الشيطانى فى قتل النساء، واطلق عليه وكر الأهوال، فى عام 2016 تعرف على المجني عليها الاولى فى علاقة محرمة استمرت لنحو 8 سنوات.

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وكان النائب العام المستشار محمد شوقى قد أمر بإحالة المتهم بقتل خمس نسوة وتمزيق جثثهن إلى أشلاء وإخفائها والمعاقب عليها بالإعدام الى محكمة الجنايات.

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