العناية اليومية بالبشرة أمر ضرورى فى فصل الشتاء للحفاظ على رطوبة البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات والحفاظ على نضارتها وشبابها.

والعناية اليومية بالبشرة لا يعنى التركيب اليومى فقط بل بتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة وترطبها لتعزيز نضارتها وحيويتها.

الطريقة الصحيحة لاستخدام قناع العسل اليومى للعناية بالبشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، الطريقة الصحيحة لاستخدام قناع العسل اليومى للعناية بالبشرة.

-اولا تحضير البشرة

قبل تطبيق قناع العسل، يجب تنظيف البشرة جيدا، من حيث استخدام غسول وجه مناسب لنوع بشرتك لإزالة الأوساخ والشوائب التي قد تعيق امتصاص البشرة للعسل.

بعد التنظيف، جففى وجهك بلطف بإستخدام منشفة ناعمة.

يمكن استخدام العسل الطبيعي مباشرة على البشرة دون إضافة أي مكونات أخرى.

ولكن إذا كنت ترغب في تعزيز فعاليته، يمكنك إضافة بعض المكونات الأخرى مثل كما نستعرض فى السطور التالية.

-ثانيا المكونات:-

كميات واحدة وقليلة من

عسل نحل

عصير ليمون

جل الصبار

القرفة

طريقة التحضير:-

خلطة المكونات معا جيدا وخذى كمية مناسبة منها ودلكيها برفق على بشرتك باستخدام أطراف أصابعك.

تجنبى منطقة العينين لأنها حساسة.

اتركي القناع على وجهك لمدة 15-20 دقيقة حتى تتمكن البشرة من امتصاص الفوائد المغذية للعسل.

يمكنك استغلال هذا الوقت للاسترخاء أو الاستمتاع بحمام دافئ.

بعد مرور الوقت، اغسلي وجهك جيدًا بالماء الدافئ، ثم جففيه برفق بإستخدام منشفة ناعمة.

ستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر نعومة وترطيبًا.

يمكنك استخدام قناع العسل يوميًا أو عدة مرات في الأسبوع حسب احتياج بشرتك.

إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب، يفضل تقليل الاستخدام إلى 2-3 مرات في الأسبوع.

العناية بالبشرة

فوائد قناع العسل للبشرة

ومن فوائد قناع العسل اليومى للعناية بالبشرة:-

ترطيب البشرة، لأن العسل يعزز من ترطيب البشرة ويمنحها نعومة ملحوظة.

مكافحة حب الشباب، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، حيث يساعد العسل في تقليل ظهور حب الشباب.

تفتيح البشرة، حيث يساعد في تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة بفضل خصائصه المضيئة.

تهدئة البشرة، حيث يساعد العسل في تقليل الاحمرار والالتهابات، مما يجعله مناسبًا للبشرة الحساسة.

ولكن يجب التأكد من استخدام العسل الطبيعي 100% لضمان الفوائد القصوى.

تجنب استخدام القناع في حالة وجود حساسية من العسل أو أي من مكوناته.

إذا كنت تعاني من بشرة دهنية جدا، قد ترغبين في استخدام العسل مع مكونات أخرى مثل الليمون أو الزبادي.

بإستخدام قناع العسل بإنتظام، يمكنك التمتع ببشرة ناعمة، مرطبة وخالية من العيوب.

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