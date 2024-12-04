الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الطريقة الصحيحة لاستخدام قناع العسل اليومى للعناية بالبشرة

العناية بالبشرة
العناية بالبشرة

العناية اليومية بالبشرة أمر ضرورى فى فصل الشتاء للحفاظ على رطوبة البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات والحفاظ على نضارتها وشبابها.

والعناية اليومية بالبشرة لا يعنى التركيب اليومى فقط بل بتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة وترطبها لتعزيز نضارتها وحيويتها.

الطريقة الصحيحة لاستخدام قناع العسل اليومى للعناية بالبشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، الطريقة الصحيحة لاستخدام قناع العسل اليومى للعناية بالبشرة.

-اولا تحضير البشرة

  • قبل تطبيق قناع العسل، يجب تنظيف البشرة جيدا، من حيث استخدام غسول وجه مناسب لنوع بشرتك لإزالة الأوساخ والشوائب التي قد تعيق امتصاص البشرة للعسل.
  • بعد التنظيف، جففى وجهك بلطف بإستخدام منشفة ناعمة.
  • يمكن استخدام العسل الطبيعي مباشرة على البشرة دون إضافة أي مكونات أخرى.
  • ولكن إذا كنت ترغب في تعزيز فعاليته، يمكنك إضافة بعض المكونات الأخرى مثل كما نستعرض فى السطور التالية.

-ثانيا المكونات:-

  • كميات واحدة وقليلة من
  • عسل نحل
  • عصير ليمون
  • جل الصبار
  • القرفة

طريقة التحضير:-

  • خلطة المكونات معا جيدا وخذى كمية مناسبة منها ودلكيها برفق على بشرتك باستخدام أطراف أصابعك.
  • تجنبى منطقة العينين لأنها حساسة.
  • اتركي القناع على وجهك لمدة 15-20 دقيقة حتى تتمكن البشرة من امتصاص الفوائد المغذية للعسل.
  • يمكنك استغلال هذا الوقت للاسترخاء أو الاستمتاع بحمام دافئ.
  • بعد مرور الوقت، اغسلي وجهك جيدًا بالماء الدافئ، ثم جففيه برفق بإستخدام منشفة ناعمة.
  • ستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر نعومة وترطيبًا.
  • يمكنك استخدام قناع العسل يوميًا أو عدة مرات في الأسبوع حسب احتياج بشرتك.
  • إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب، يفضل تقليل الاستخدام إلى 2-3 مرات في الأسبوع.
العناية بالبشرة 
العناية بالبشرة 

فوائد قناع العسل للبشرة

ومن فوائد قناع العسل اليومى للعناية بالبشرة:-

  • ترطيب البشرة، لأن العسل يعزز من ترطيب البشرة ويمنحها نعومة ملحوظة.
  • مكافحة حب الشباب، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، حيث يساعد العسل في تقليل ظهور حب الشباب.
  • تفتيح البشرة، حيث يساعد في تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة بفضل خصائصه المضيئة.
  • تهدئة البشرة، حيث يساعد العسل في تقليل الاحمرار والالتهابات، مما يجعله مناسبًا للبشرة الحساسة.
  • ولكن يجب التأكد من استخدام العسل الطبيعي 100% لضمان الفوائد القصوى.
  • تجنب استخدام القناع في حالة وجود حساسية من العسل أو أي من مكوناته.
  • إذا كنت تعاني من بشرة دهنية جدا، قد ترغبين في استخدام العسل مع مكونات أخرى مثل الليمون أو الزبادي.
  • بإستخدام قناع العسل بإنتظام، يمكنك التمتع ببشرة ناعمة، مرطبة وخالية من العيوب.
txt

7 مواد طبيعية لتنظيف بشرتك بأمان ونتيجة مبهرة

txt

قناع زيت اللوز لجمال بشرتك وشبابها وحمايتها من التجاعيد

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العناية بالبشرة العناية اليومية بالبشرة قناع العسل اليومى للعناية بالبشرة الطريقة الصحيحة جمال البشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

نصائح ووصفات طبيعية لنضارة البشرة في الشتاء

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة خلال فصل الشتاء

الطريقة السليمة للتعامل مع جفاف البشرة فى الشتاء

الأكثر قراءة

أول تعليق من بوتين علي تهديدات ترامب لدول "بريكس"

ليفربول يقدم عرضا رسميا لتجديد عقد فان دايك، وهذا مصير محمد صلاح

القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة

تسرب مفرط بسد إثيوبي جديد، وخبير يكشف تأثيره الضار على موارد مصر المائية

الحكومة تكشف موعد وآلية تطبيق منظومة الدعم النقدي

خرج من مخبئه، أبو محمد الجولاني يظهر وسط أنصاره بمدينة حلب (فيديو)

شقيق ضحية حادث نجل زوجة الشيف الشربيني: رفضنا كل محاولات التصالح

12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ناسا ترصد "يراعات كونية" من صنع البشر تفسد جمال الكون وتقلق الفلكيين

‎تجار البركة، بائع سبح في مولد السيدة نفيسة‎:"يجعل فرحك خيرعلينا وأمة محمد"

الإفراج عن أقدم وأشهر سجين لبناني في فرنسا

ملاك الرحمة، عراقية تخصص عائد بيع لوحات قامت برسمها لمساعدة مرضى السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح فضل التسبيح بعد الصلوات المكتوبة

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

هل شراء الذهب بالتقسيط وبيعه نقدا من الربا؟ أستاذ فقه يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية