أفضل الأطعمة للحصول على بشرة نضرة وصحية، يمكن إضافتها لنظامك الغذائي

للنظام الغذائي المعتدل تأثير على الصحة العامة للإنسان، والبشرة هي أكبر عضو في الجسم، وكما يفعل مع بقية أعضاء الجسم يساعد النظام الغذائي في الحفاظ على صحة البشرة، وكذلك الحد من أعراض بعض الحالات الصحية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

حب الشباب

حب الشباب هو حالة مزمنة يمكن أن تظهر في عدة أجزاء من الجسم فيما يسمى بالوحدة الشعرية الدهنية، وتم تحديد حجم ونشاط الغدد الدهنية أو الغدد المنتجة للزيوت كأحد أسباب حب الشباب، وتظهر الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع يمكن أن تزيد من تفاقم حب الشباب، بما في ذلك عدد الآفات وشدة حب الشباب.

الأنظمة الغذائية ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع (مثل السكر والخبز الأبيض والأرز الأبيض) تزيد من مستويات الأنسولين، وهذا يحفز إنتاج الزيت وتوليف الأندروجين الكظري، والتي تلعب دورًا في حب الشباب.

وأظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص عانوا من تفاقم حب الشباب عند شرب الحليب، وأفادت إحدى الدراسات أن النساء التي شربن كوبين أو أكثر من الحليب خالي الدسم يوميًا كن أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب بنسبة 44٪، وقد ثبت أن جميع أشكال الحليب تزيد من تفاقم حب الشباب.

وثبت كذلك أن اتباع نظام غذائي منخفض المؤشر الجلوكوزي يساعد في تحسين شدة حب الشباب وعدد الآفات، وفقًا لإحدى الدراسات، التي أفادت بأن 87٪ من المرضى قد تحسنوا في حب الشباب بعد التحول إلى نظام غذائي منخفض المؤشر الجلوكوزي.

التهاب الجلد التأتبي

التهاب الجلد التأتبي هو حالة مزمنة يتم تحديدها من خلال استمرارها وأعراضها المتكررة والتاريخ العائلي القوي، وتظهر على شكل بقع متقشرة مثيرة للحكة، وقد تزداد سوءًا مع التغيرات الموسمية والملابس المزعجة، ويوجد ارتباط قوي بين التهاب الجلد التأتبي وحساسية الطعام.

ما يصل إلى 30% من مرضى التهاب الجلد التأتبي يعانون أيضًا من حساسية الطعام، ويحاول العديد من الأشخاص اتباع أنظمة غذائية تقضي على الأطعمة للمساعدة في تحسين التهاب الجلد التأتبي لديهم.

يمكن أن يؤدي استبعاد بعض الأطعمة دون إرشادات مناسبة إلى سوء التغذية أو مشاكل صحية خطيرة أخرى، قبل تنفيذ نظام غذائي يقضي على الأطعمة، من المهم الخضوع لتقييم من قبل أخصائي الحساسية للحصول على تشخيص رسمي والتأكد من أن تقييد الطعام سيكون مفيدًا.

شيخوخة الجلد

أساس شيخوخة الجلد هو انهيار الكولاجين والإيلاستين في البشرة، وهناك أسباب بيئية معروفة (ضوء الأشعة فوق البنفسجية، التلوث)، ولكن الممارسات الغذائية يمكن أن تساهم أيضًا، ويمكن أن يؤدي تناول السكر أو الأطعمة المقلية أو المشوية إلى تحفيز المنتجات النهائية المتقدمة للجليكوزيل (AGEs) التي تؤدي إلى تلف لا رجعة فيه لألياف الكولاجين.

يوجد العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين سي، ويشتهر فيتامين سي بقدرته على تقليل تكوين الجذور الحرة التي تتطور مع التعرض لأشعة الشمس.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي:

الفراولة

البرتقال

الطماطم

براعم بروكسل

البروكلي

الكرنب

الأطعمة الغنية بحمض الفيروليك:

براعم الخيزران

الأرز

القمح

الشوفان

الفشار

يجب تناول الأطعمة الغنية بحمض الكوجيك (ميسو، صلصة الصويا، ماء الأرز، الساكي) باعتدال نظرًا للآثار السلبية المحتملة على وظيفة الغدة الدرقية ونموها.

رائحة الجسم

رائحة الجسم أو التعرق هي حالة يمكن أن تحدث لأسباب عديدة، على الرغم من أن النظام الغذائي أثبت أنه يزيد من حدة الأعراض، ​​يمكن أن يساهم تناول أطعمة مثل البصل أو الكاري أو الثوم في رائحة الجسم.

ويمكن أن تسبب الخضراوات الصليبية، مثل الكرنب والبروكلي، والأطعمة الأخرى مثل الهليون والكاري والأسماك أيضًا رائحة الجسم المؤقتة، يزيد الكحول كذلك من درجة حرارة الجسم، مما يزيد من التعرق.

التهاب الغدد العرقية القيحي

تسبب هذه الحالة التهابًا مزمنًا متكررًا داخل بصيلات الشعر، وهو تطور متكرر للدمامل أو البثور في الإبطين أو تحت الثديين أو الفخذ أو الأرداف.

الأشخاص الذين يعانون من التهاب الغدد العرقية القيحي هم أكثر عرضة للإصابة بحالات أخرى، مثل السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

وأظهرت الدراسات الحديثة ارتباطًا قويًا بالسمنة وشدة أعراض التهاب الغدد العرقية القيحي، فبالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدي فقدان الوزن بنسبة 15٪ على الأقل إلى تحسين أعراض التهاب الغدد العرقية القيحي بشكل كبير، ويمكن أن يكون فقدان الوزن إنجازًا صعبًا لبعض الأشخاص المصابين بالتهاب الغدد العرقية القيحي لأن الالتهاب المزمن ثبت أنه يزيد من العلامات المؤيدة للالتهابات المرتبطة بزيادة الوزن.

الصدفية

الصدفية هي حالة مزمنة تتميز بزيادة الالتهاب مما يسبب لويحات بيضاء سميكة على الجلد، ومثل أي حالة التهابية مزمنة أخرى، قد يكون من الصعب فقدان الوزن.

تزيد الصدفية من خطر الإصابة بالسمنة، وعلى العكس من ذلك، تعمل السمنة على تعزيز العلامات المؤيدة للالتهابات التي قد تؤدي إلى تفاقم الصدفية، وقد ثبت أن الأسباب البيئية، مثل النظام الغذائي، تؤثر على الصدفية.

كانت الأنظمة الغذائية منخفضة الطاقة، التي تتراوح بين 800 إلى 1000 سعر حراري في اليوم، مفيدة في إنقاص الوزن وتقليل الأعراض الشديدة لمرض الصدفية.

من المهم إضافة الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل أوميغا 3 وحمض الأوليك، وذلك لأنها مضادة للالتهابات، ومن الأفضل تجنب أحماض أوميغا 6 الدهنية، لأنها تسبب الالتهابات ويمكن أن تزيد من تفاقم الصدفية، وتعد الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة مثل السلمون والمأكولات البحرية والزيوت النباتية مصدرًا رائعًا لأوميغا 3.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض في دعم التأثيرات الصحية لتناول أوميغا 3.

ترتبط الصدفية بالعديد من الحالات الأخرى، بما في ذلك مرض الاضطرابات الهضمية، وهناك ثلاثة أضعاف خطر الإصابة بكلتا الحالتين، يُقال إن الأنظمة الغذائية الخالية من الغلوتين تساعد في تقليل شدة الصدفية لدى المرضى الذين يعانون من الأجسام المضادة للاضطرابات الهضمية.