بمكونات بسيطة من مطبخك تخلصى من الهالات السوداء

الهالات السوداء تحت العين من المشكلات الشائعة التي تؤرق الكثيرين، وتسبب مظهر متعب وغير صحي، ويمكن أن تكون هذه الهالات ناتجة عن عدة عوامل مثل قلة النوم، التوتر، الوراثة، أو حتى الجفاف.

وتحرص الفتيات كثيرا على علاج الهالات السوداء للحفاظ على مظهر الوجه والبشرة بشكل عام ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

وصفة طبيعية تخلصك من الهالات السوداء

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تخلصك من الهالات السوداء.

المكونات:

2 شريحة من الخيار الطازج

2 كيس شاى أخضر

ملعقة زيت لوز حلو

الطريقة:-

قطعي شريحتين من الخيار الطازج، وضعيهما في الثلاجة لمدة 10-15 دقيقة حتى يبردا جيدًا، ثم ضعيهم على منطقة العينين لمدة 20 دقيقة، ثم نغسل الوجه بعدها.

بعدها حضري كوبًا من الشاي الأخضر باثنين كيس من الشاى، واتركيه ليبرد، ثم استخدمي كيسين من أكياس الشاي المبللة على عينيك لمدة 10-15 دقيقة.

قبل النوم، قومي بتدليك منطقة الهالات السوداء بلطف بإستخدام بضع قطرات من زيت اللوز الحلو، دعيه طوال الليل ليعمل على تجديد البشرة.

نصائح تخلصك من الهالات السوداء

وهناك بعض النصائح التى تساعد فى تقليل الهالات السوداء، منها:-

النوم الجيد، حيث يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم لتحسين مظهر العينين.

شرب الماء، لأن الحفاظ على الترطيب مهم للبشرة وللتقليل من الانتفاخ والهالات السوداء.

الوقاية من الشمس، حيث يجب استخدام واقي الشمس حول العينين لتجنب زيادة التصبغات.

علاج الهالات السوداء

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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