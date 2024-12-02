قناع طبيعي لسنفرة البشرة وتنعيمها في الشتاء

تحتاج البشرة إلى الترطيب المستمر والتنظيف خلال فصل الشتاء لحمايتها من الجفاف والقشور وتعزيز نضارتها خاصة أن البشرة تتأثر كثيرًا بالطقس البارد.

وتحرص الفتيات خلال فصل الشتاء على العناية الجيدة بالبشرة، التى لا تقتصر على الترطيب فقط، بل هناك جلسات فى مراكز التجميل خاصة بالعناية بالبشرة.

قناع طبيعي لسنفرة البشرة وتنعيمها

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي لسنفرة البشرة وتنعيمها فى الشتاء.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من السكر البنى

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، امزجي السكر البني مع العسل وزيت الزيتون.

أضيفي عصير الليمون إذا كنت ترغبين في تعزيز تأثير التفتيح والتنعيم.

امزجي المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة متجانسة.

قبل تطبيق القناع، اغسلي وجهك بالماء الدافئ لإزالة الأوساخ والشوائب من البشرة.

قومي بتدليك الخليط على وجهك بلطف بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق، مع التركيز على المناطق الجافة أو المتقشرة.

اتركي القناع على بشرتك لمدة 5-10 دقائق.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق بإستخدام منشفة ناعمة.

ضعي مرطبًا مناسبًا للبشرة بعد القناع للحفاظ على الترطيب.

استخدمي هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من ترطيب بشرتك يوميًا باستخدام كريمات مرطبة مناسبة لنوع بشرتك.

تأكدي من ترطيب بشرتك يوميًا باستخدام كريمات مرطبة مناسبة لنوع بشرتك. احرصي على استخدام واقٍ شمس إذا كنت ستتعرضين للشمس بعد استخدام القناع، حيث إن الليمون قد يزيد من حساسية البشرة لأشعة الشمس.

بتطبيق هذا القناع الطبيعي، يمكنك الحفاظ على بشرة ناعمة ومشرقة حتى في الطقس البارد.

قناع طبيعي لسنفرة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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