الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزارة التعليم السورية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة حتى 25 ديسمبر الجاري

الدراسة في سوريا،
الدراسة في سوريا، فيتو

نفت وزارة التربية والتعليم السورية مساء اليوم السبت، أنباء تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة في المجمعات التربوية حتى الـ 25 من الشهر الجاري.

وزارة التربية السورية: لا صحة للأنباء عن تعطيل الدوام في المجمعات التربوية

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "القرار يعود لمديري ‏التربية ومشرفي المجمعات التربوية بعد تقدير الحالة في المناطق التعليمية ‏واتخاذ القرار المناسب بالدوام أو التعطيل". ‏

ودعت الوزارة في بيانها إلى "عدم الانجرار وراء ‏الشائعات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، والحصول على ‏الأخبار الموثوقة من موقعها الالكتروني وصفحتها على فيسبوك".

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية.

وتتسارع الأحداث الميدانية والسياسية مع اتساع نطاق الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على مناطق متفرقة من سوريا، فيما تتباين المواقف الدولية حول ما يجري.

وتمكنت هذه التنظيمات من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.

تعزيز خطوط انتشار القوات بريف دمشق

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري اليوم السبت، تعزيز خطوط انتشار القوات بريف دمشق والمناطق الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث نتيجة للفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها، مشيرة إلى أنه "لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر الفيديوهات المضللة والأنباء الكاذبة حول ما يجري من أحداث على امتداد الجغرافيا السورية".

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