لافروف: نحث الحكومة السورية والمعارضة على التفاوض ووقف الأعمال العدائية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن موسكو تعمل مع الحكومة والمعارضة الشرعية في سوريا من أجل حثهما على التفاوض.

روسيا تحث الجيش والمعارضة على التفاوض

وأضاف لافروف: "أن إيران وتركيا وروسيا اتفقوا على تسهيل وقف الأعمال العدائية ونتخذ خطوات مع المعارضة بخصوص المفاوضات"، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا وعد بإشراك لاعبين دوليين مؤثرين من أجل وقف القتال بين الجيش السوري والمعارضة.

وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أهمية استئناف العملية السياسية في سوريا.

تركيا تؤكد أهمية استئناف العملية السياسية في سوريا

واجتمع، اليوم السبت، في الدوحة، ممثلون عن تركيا وروسيا وإيران؛ في محاولة لإيجاد مخرج سياسي وسلمي للأزمة في سوريا وتجنب الفوضى فيها.

وتشارك الدول الثلاث التي سيمثلها وزراء الخارجية في إطار عملية أستانا التي وضعت لإسكات صوت الأسلحة في سوريا، دون أن تكون منضوية في المعسكر نفسه على أرض المعركة.

وفقد هبت موسكو وطهران لنجدة الرئيس السوري بشار الأسد وساعدتاه عسكريًّا للقضاء على الفصائل المسلحة، فيما أنقرة التي لا تنخرط مباشرة في عمليات على الأرض، تنظر بعين الرضا إلى تقدم الفصائل.

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