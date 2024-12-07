خبراء يكشفون مصير بشار الأسد في ظل تطور الأحداث المتسارعة فى سوريا

كشف عدد من الخبراء الاستراتيجيين عن مصير الرئيس السورى بشار الأسد خاصة في ظل تطورات الأحداث المتسارعة على الساحة السورية.



مصير بشار مرتبط بعدة عوامل هامة



سوريا، وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن التطورات الأخيرة في الساحة السورية تشير إلى أن المستقبل السياسي للرئيس بشار الأسد سيكون مرتبطًا بعدة عوامل هامة.

وأضاف لـ فيتو أنه في حال حُسمت معركة حمص، والتي قد تحدث قريبًا، فإن هناك إشكالية كبيرة تتعلق ببقاء الأسد في منصبه.

طارق فهمي: روسيا تواجه تحديات كبيرة نتيجة الحرب في أوكرانيا

وأكد فهمي أن مستقبل الأسد السياسي يرتبط بشكل رئيسي بالموقف الإيراني والروسي، مشيرًا إلى أن إيران بدأت فعليًا في تقليص وجودها العسكري في سوريا، وذلك من خلال إخلاء بعض المواقع.

إسرائيل وأمريكا تشاركان في التآمر على سوريا



وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي، المفكر القومي، أن ما يحدث في سوريا حاليًا هو جزء من مؤامرة كبيرة تستهدف الدولة السورية وجيشها وقطع الإمدادات عن حزب الله.

وأضاف أن هذه المؤامرة تشارك فيها عدة دول في المنطقة، بالإضافة إلى إسرائيل وأمريكا، عبر دعمها لجماعات وظيفية وليست إسلامية، حيث تعمل هذه الجماعات لحساب الجهات التي تديرها.

الجماعات المسلحة في سوريا تتغاضى عن المذابح في فلسطين



وأوضح الدكتور رفعت لـ فيتو أن هذه الجماعات المزعومة التي تتبنى شعارات "الحرية والعدالة"، تتغاضى عن المذابح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة منذ "طوفان الأقصى"، دون أن تتحرك ضد إسرائيل.

وكشفت مصادر، اليوم السبت، عن خريطة طريق لحل الأزمة السورية، تم تداولها في اجتماع الدوحة، والذي حضرته الدول الراعية لاتفاق أستانا وهي تركيا وروسيا وإيران بهدف مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا.



تتضمن خارطة الطريق نقاطا عدة أبرزها بدء تنفيذ القرار الأممي 2254، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

وبموجب الخارطة بحسب سكاي نيوز عربية، تنسحب جميع القوات إلى قواعدها، وتتولي وحدات شرطية مشتركة حماية المدن، كما تنسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد بحلول نهاية عام 2025.

وتتولى روسيا وإيران وتركيا الإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار.

كما ينص القرار على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت إشراف فريق من الأمم المتحدة والجامعة العربية، خلال شهر.



وبناء على الخارطة المتداولة، يبقى الرئيس بشار الأسد في منصبه لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، مع نقل جزء كبير من صلاحياته إلى رئيس وزراء مستقل يتم الاتفاق عليه.



‎كما تنص على تشكيل لجنة جديدة لكتابة دستور البلاد، تتكون من ثلاثة أثلاث: ثلث تعينه الأمم المتحدة، وثلث من دمشق، وثلث من الائتلاف السوري.

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