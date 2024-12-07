كتائب القسام تبث فيديو لأسير إسرائيلي يدعو للتظاهر أمام منزل نتنياهو

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم السبت مقطع فيديو لأسير إسرائيلي تحتجزه في قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى.

فيديو لأسير إسرائيلي في غزة

وظهر الأسير الإسرائيلي خلال فيديو نشرته كتائب القسام وهو يقول: "إنه محبط لإهمال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قضية المحتجزين".

وأضاف الأسير الإسرائيلي أن ظروفهم المعيشية صعبة جدا وقد أصابتهم الأمراض نتيجة نقص الدواء والغذاء، كما دعا الإسرائيليين للتظاهر أمام منزل نتنياهو.

ويوم أمس الجمعة كشفت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، أجرى اتصالا هاتفيا مع إيلون ماسك مؤخرا، لمناقشة إحياء المحادثات لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين حاليا في غزة.

مطلب إسرائيلي من إيلون ماسك بشأن محادثات غزة

وقال المصدر المقرب من الرئيس الإسرائيلي، إن هرتسوغ أجرى هذا الاتصال بناء على طلب أفراد عائلات الرهائن الذين يأملون في أن يتمكن ماسك من ممارسة الضغط على الأطراف جميعها للتوصل إلى اتفاق.

وجاء الاتصال بين هرتسوج وماسك، بعد أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إنه "سيكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا في 20 يناير.

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