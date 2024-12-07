وزير الخارجية الروسي: نريد ضمان بقاء الدولة السورية موحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت: "نريد أن نضمن بقاء الدولة السورية موحدة".

ضمان بقاء الدولة السورية موحدة

وأضاف لافروف: "ننسق مع الإيرانيين والأتراك بشأن التطورات في ‎سوريا".

وتابع: "دور روسيا أن تحارب الجماعات الإرهابية في ‎سوريا حتى لو قالوا إنهم لم يعودوا إرهابيين.. ودعوة روسيا وإيران وتركيا اليوم من ‎الدوحة ينبغي أن تعيها الأطراف المتصارعة في ‎سوريا وتستمع إليها جيدا".

السماح للمجموعات الإرهابية بالسيطرة على الأراضي السورية

وقال وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، إنه من غير المقبول السماح للمجموعات الإرهابية بالسيطرة على الأراضي السورية.

وأضاف: "أكدنا على وحدة الأراضي السورية وضرورة الإنهاء الفوري للأعمال العدائية، ونستخدم الأدوات الدبلوماسية لوقف سفك الدماء في ‎سوريا.

إصدار دعوة قوية لتحقيق الأمن والاستقرار في ‎سوريا

وتابع: "سنساعد الجيش السوري جوا لمواجهة الهجمات الإرهابية، واتفقنا في اجتماع أستانا بالدوحة على سيادة ‎سوريا ووحدة أراضيها، كذلك اتفقنا اليوم مع ‎إيران وتركيا على إصدار دعوة قوية لتحقيق الأمن والاستقرار في ‎سوريا".

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