الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الفصائل المسلحة تزعم السيطرة على بلدتي نوى وتل الجابية في ريف درعا بسوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

زعمت الفصائل المسلحة في سوريا السيطرة على بلدتيْ "نوى" و"تل الجابية" في ريف درعا.

وكانت تنظيمات مسلحة محلية، قد أعلنت، الجمعة، تمكنها من السيطرة على مبنى قيادة الشرطة في مدينة السويداء السورية.

تنظيمات مسلحة تسيطر على مبنى قيادة الشرطة بالسويداء

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، تمكنت التنظيمات المسلحة أيضا من السيطرة على السجن المركزي في السويداء، حيث قامت بإطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين هناك.

وأفادت تقارير محلية بمقتل 3 باشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن بمدينة السويداء.

وأبرزت أن "مسلحين محليين هاجموا مواقع ومقرات القوات السورية في مدينة السويداء ومحيطها، الأمر الذي دفع محافظ السويداء للخروج من المنطقة بعد تصاعد التوتر".

اقتراب الفصائل من العاصمة دمشق

وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت يشهد فيه البلد تصعيدا عسكريا متسارعا، يرافقه مزيد من التوترات الأمنية التي تعصف بالمنطقة.

وتُعد سيطرة التنظيمات المسلحة على مدينة السويداء خطوة كبيرة، فيما يتحدث مراقبون عن اقتراب الفصائل من العاصمة دمشق، وهو نفس الأمر الذي لفت إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان، الجمعة، أمام صحفيين في إسطنبول: "بعد إدلب وحماة وحمص سيكون الهدف بالطبع دمشق".

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الرئيس التركي الفصائل المسلحة القوات السورية

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