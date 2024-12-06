باحث في شئون الجماعات الإسلامية: سوريا وقعت فريسة الأطماع الإقليمية والدولية

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن سوريا منذ السبعينيات وحتى الآن هي ورقة لعب روسية، موضحا أن هذا سبب ما حدث لها الآن بعد تقدم قوات المعارضة الإسلامية للسيطرة على أكبر مدن البلاد.

أطماع القوى الإقليمية والدولية في سوريا

وأوضح ربيع أن سوريا وقعت فريسة للأطماع التركية والتغلغل الإيراني والاحتلال الأمريكي، مضيفا أن معادلة سوريا (أجزاء من سوريا) مقابل أوكرانيا (أجزاء من أوكرانيا) واضحة وضوح الشمس.

وأشار ربيع إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات لم يكن يثق فى موسكو، وكان يرى أنها باعت عبد الناصر وسيناء والقاهرة في يونيو 1967 مقابل صفقة مع واشنطن، ولم يكن هذا رأي السادات وحده، بل عشرات الخبراء العسكريين.

خسائر بقاء سوريا في محور روسيا

واختتم أن مصر استردت قرارها الوطني من يد السوفييت وتم إلغاء معاهدة الدفاع المشترك التي كنا ندفع فواتيرها السياسية دون أن مكسب وأغلقت علينا باب الانفتاح على أوروبا الغربية حتى لا نصبح مجرد ورقة في يد الكفيل السوفيتي كما حدث مع سوريا التي استكملت الطريق مع الروس وتدفع الآن الفاتورة كاملة.

وأعلنت الجماعات المسلحة في سوريا، اليوم الجمعة، سيطرتها على 42 قرية وبلدة جنوبي البلاد من بينها بصر الحرير ونوى وإنخل ومحجة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الجماعات المسلحة في سوريا، عن تأسيس "غرفة عمليات الجنوب" في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوبي سوريا.

الجماعات السورية تؤسس غرفة عمليات الجنوب

وفي أول بيان لغرفة العمليات، أكدت ضمان أمن الحدود الجنوبية لسوريا، والعمل من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية.

وشهدت محافظة درعا -في وقت سابق اليوم- اشتباكات بين جيش النظام وفصائل المعارضة، تمكنت خلالها الأخيرة من السيطرة على مدن: بصرى الحرير، وجاسم، والحراك، وطفسن وأيضا بلدات: سملين، والمسيفرة، والصورة، والغارية الشرقية، والكرك، وناحتة، والجيزة، وأم ولد.

وفي السياق ذاته، أفاد المرصد السوري، اليوم الجمعة، بتصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

تصاعد المعارك في سوريا

وقال المرصد السوري، صباح اليوم الجمعة، إن هناك تقدما كبيرا للفصائل المسلحة نحو مدينة حمص. أضاف المرصد السوري: "الفصائل المسلحة على بعد نحو 5 كلم من مدينة حمص".

ووفقا لمصادر العربية، فقد دخلت الفصائل السورية المسلحة مدينتي تبليسة والرستن بريف حمص.

جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا

وأمس، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: "إن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا".

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