الجمعة 06 ديسمبر 2024
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سياسة

خبير إرهاب دولي: النظام السوري يحارب 26 فصيلا إرهابيا تم تدريبهم وتسليحهم لإسقاط الدولة

حاتم صابر
حاتم صابر

قال العميد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي: إن ما يحدث في سوريا الآن تم الإعداد له بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس بشهور معدودة، لإعادة إرباك الشرق الأوسط مرة أخرى من خلال التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وأضاف صابر في تصريحات لـ “فيتو”، أن هناك 26 فصيلا إرهابيا مسلحا في سوريا الآن تم تجهيزهم وتدريبهم وتسليحهم على أعلى مستوى؛ لكي يقوموا بهذه المهمة التي فاجأت النظام والجيش السوري، مع انشغال الجيش الروسي في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأشار صابر إلى أن الجانب الروسي ارتكب خطأ بتخليه وتفكيكه للجماعات والتنظيمات التي كانت تساعده في سوريا، مما جعله ضعيفا داخل القرى والمدن، التي أصبح يحتلها الآن التنظيمات التابعة للإدارة الأمريكية.

وأكد صابر أن إيران أيضا تخلت عن النظام السوري بعد أن اتفقت مع أمريكا بفك ارتباطها بأذرعها في المنطقة مثل حزب الله في لبنان وحماس في غزة والحوثيين في اليمن، مما جعل بشار الأسد يقف الآن وحده أمام هذه التنظيمات التي تسقط المدن السورية الواحدة تلو الأخرى في أيديهم، وهذه العمليات كلها تصب لصالح إسرائيل التي ستقضي على ما تبقى من المقاومة في غزة، وتحتل باقي الجولان وتضم جنوب لبنان.

وحذر صابر أن ما يحدث الآن على الأرض السورية هو تصعيد خطير سيطال تغييرا كبيرا في خريطة الشرق الأوسط لصالح أمريكا وحليفتها إسرائيل.

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