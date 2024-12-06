الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

قرار عاجل من الأردن بعد تصاعد المعارك في سوريا

الأردن، فيتو
الأردن، فيتو

قرر وزير الداخلية الأردني، إغلاق معبر جابر على الحدود مع ‎سوريا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الجمعة.

 

روسيا والصين يحذران رعاياهما في سوريا

ومنذ قليل، حثت السفارة الروسية في سوريا، المواطنين الروس على مغادرة الأراضي السورية بسبب تطورات الأوضاع هناك.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن السفارة الروسية في سوريا دعوتها للمواطنين الروس إلى مغادرة الأراضي السورية بسبب تصاعد الأوضاع. 

وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك عبر الرحلات الجوية التجارية من المطارات المتوفرة. 

وجاء في رسالة نُشرت على "تلجرام": "فيما يتعلق بالوضع العسكري السياسي الصعب في سوريا، تذكر السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس الذين يعيشون في الجمهورية العربية السورية بفرصة مغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر المطارات الحالية".

وكانت الصين دعت أيضا، أمس الخميس، مواطنيها إلى مغادرة سوريا "في أقرب وقت".

وقالت السفارة الصينية في سوريا: "تزداد حاليا حدة الوضع في سوريا، ويتدهور الوضع الأمني العام. نصحت السفارة الصينية في سوريا المواطنين الصينيين في البلاد باستغلال الرحلات التجارية المتوفرة للعودة إلى ديارهم، أو مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن".

 

تصاعد المعارك في سوريا

وأفاد المرصد السوري، اليوم الجمعة، بوجود تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

وقال المرصد السوري، صباح اليوم الجمعة، إن هناك تقدما كبيرا للفصائل المسلحة نحو مدينة حمص.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف المرصد السوري: "الفصائل المسلحة على بعد نحو 5 كلم من مدينة حمص".

ووفقا لمصادر العربية، فقد دخلت الفصائل السورية المسلحة مدينتي تبليسة والرستن بريف حمص.

 

السيطرة على رابع كبرى مدن سوريا

يشار إلى أن الفصائل المسلحة في سوريا كانت سيطرت، أمس الخميس، على مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، الواقعة في وسط البلاد، بعد أيام من سيطرتها على حلب وإدلب تقريبا في إطار هجوم مباغت، وباتت في طريقها إلى حمص.

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