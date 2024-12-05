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خارج الحدود

باستخدام الجماعات التكفيرية، نعيم قاسم يكشف المؤامرة الأمريكية الصهيونية لإضعاف سوريا

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة متلفزة اليوم الخميس: "إن العدوان الإسرائيلي على سوريا ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية".

نعيم قاسم يكشف موقف حزب الله من الصراع في سوريا 

وأضاف نعيم قاسم في كلمته: "أن الجماعات التكفيرية كانت أدوات لإسرائيل وأمريكا وسنكون في "حزب الله" إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان بما نتمكن منه".

وتابع نعيم قاسم: "نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل".

وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على منع وجود المسلحين جنوب نهر الليطاني.

كلمة أمين عام حزب الله  نعيم قاسم 

وأوضح نعيم قاسم: "أن الحزب قوي ببنيته وشعبيته وتمثيله النيابي ولا علاقة لإسرائيل بعلاقتنا بالداخل وبالجيش اللبناني".

واستطرد: "سنقيم المرحلة السابقة ونستفيد من الدروس الماضية والنازحون عاشوا أوضاعا إنسانية صعبة وضحوا من أجل لبنان وقمنا بصرف إعانات مادية لتعويض النازحين".

وأكد الأمين العام لـ حـزب الله في كلمته  اليوم الخميس، إننا مررنا بأصعب مرحلة منذ نشأة الحزب.

وأضاف أمين قاسم: "تمكنا من استعادة بنية القيادة والسيطرة داخل حزب الله واتفاق وقف إطلاق النار آلية تنفيذية للقرار 1701".

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نعيم قاسم سوريا حزب الله إسرائيل أمريكا

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نعيم قاسم: مررنا بأصعب مرحلة منذ نشأة حزب الله

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