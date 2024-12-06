الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: قصفنا محاور نقل أسلحة قرب معابر بين ‎سوريا ولبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قصف محاور نقل أسلحة قرب معابر بين ‎سوريا ولبنان يستخدمها ‎حزب الله.

جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا

وأمس، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: "إن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا".

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يراقب الأحداث في سوريا ويستعد لكل السيناريوهات هجوميًّا ودفاعيًّا.

وفي هذا السياق اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ مخطط لإسقاط سوريا.

وقال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة متلفزة أمس الخميس: "إن العدوان الإسرائيلي على سوريا ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية".

نعيم قاسم يكشف موقف حزب الله من الصراع في سوريا 

وأضاف نعيم قاسم في كلمته: "الجماعات التكفيرية كانت أدوات لإسرائيل وأمريكا وسنكون في "حزب الله" إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان بما نتمكن منه".

وتابع قاسم: "نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل".

وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على منع وجود المسلحين جنوب نهر الليطاني.

كلمة أمين عام حزب الله  نعيم قاسم 

وأوضح نعيم قاسم أن "الحزب قوي ببنيته وشعبيته وتمثيله النيابي ولا علاقة لإسرائيل بعلاقتنا بالداخل وبالجيش اللبناني".

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