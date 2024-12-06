الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

تفاصيل البيان العراقي السوري الإيراني بشأن تطورات الأوضاع في سوريا

البيان الثلاثي، فيتو
البيان الثلاثي، فيتو

اجتمع وزراء خارجية جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإيرانية في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد.

 

 بيان عراقي سوري إيراني بشأن تطورات الأوضاع في سوريا


وتم في الاجتماع التطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام والتطورات الأمنية الأخيرة في سوريا.

وتشارك الوزراء في وجهات النظر التي ركزت على خطورة الأحداث في سوريا وحساسيتها لجميع الأطراف في المنطقة، واحتماليات توسع أبعادها التي ستمثل خطرا شديدا على الدول الثلاث وتهدد أمن شعوبها والمنطقة برمتها.

كما أدان المشاركون الإرهاب بكافة أشكاله وصوره المصنفة من قبل مجلس الأمن وأكدوا العمل الجماعي للتصدي له.

ادانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا 


وأدان الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا وكذلك على غزة ولبنان.

وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة هذه التطورات والاستعداد لأي تطورات في الأيام القادمة.


كما تم التأكيد على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.


وأكد الوزراء أن تهديد أمن سوريا يشكل خطرا عاما على استقرار المنطقة برمتها، ولا خيار سوى التعاون والتنسيق والتشاور الدبلوماسي المستمر لإبعاد جميع مخاطر التصعيد في المنطقة.


وكذلك تم التأكيد على ضرورة حشد جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عموما وسوريا على وجه الخصوص.

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