الجيش الأمريكي يعلن إصابة 3 من جنوده في هجوم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، في بيان اليوم الخميس، عن إصابة ثلاثة جنود خلال هجوم على القوات الأمريكية في سوريا.

إصابة جنود أمريكيين في سوريا

وفي شهر نوفمبر الماضي أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن تنفيذ ضربات على 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات موالية لإيران.

وقالت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع " البنتاجون “ في بيان إن الضربات استهدفت موقعين، ردًّا على عدة هجمات على جنود أمريكيين في سوريا”

هجوم على القوات الأمريكية في سوريا

وأضاف البيان أن الضربات "ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف" وفق تعبيره.

ونقل البيان عن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله: "رسالتنا واضحة. لن يتم التسامح مع الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركاء التحالف في المنطقة. سنواصل اتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية أفرادنا وشركائنا في التحالف والرد على الهجمات المتهورة".

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت أن قوات أمريكية شنت في 12 أكتوبر الماضي ضربات ضد مواقع عدة لتنظيم "داعش" في سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.