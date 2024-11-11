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خارج الحدود

إصابة شخصين في بيت لحم إثر حادث دهس والاحتلال يدفع بتعزيزات

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن سيارة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم وأصابت شخصين بجروح طفيفة في حادث دهس محتمل.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري قرب بيت لحم تمكن من الانسحاب عقب إصابة شخصين.

ودفعت قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة الخضر قرب بيت لحم بعد وقوع العملية.   

مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين

وأفادت شبكة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين في معارك غزة ولبنان.

وقالت شبكة «العربية»: "مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في معارك جنوبي لبنان، كذلك قتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين في معارك غزة".

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان.

إصابات جراء سقوط صواريخ بالجليل

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن 6 أشخاص أصيبوا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان على منطقة كرمئيل. 

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بإصابات في موقعين وأضرار في الممتلكات جراء سقوط صواريخ وشظايا في منطقة الجليل.

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بيت لحم قوات الاحتلال غزة ولبنان الشرطة الإسرائيلية

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