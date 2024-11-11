الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس قرب بيت لحم

الشرطة الإسرائيلية،
الشرطة الإسرائيلية، فيتو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع عملية دهس قرب مدينة بيت لحم، أسفرت عن إصابة إسرائيلييْن بجروح وُصفت إحداها بالخطرة.

وذكرت المصادر أن مركبة قامت باقتحام حاجز أمني في المنطقة، مما أدى إلى إصابة الأشخاص الموجودين في المكان قبل أن تلوذ بالفرار باتجاه المناطق الفلسطينية.

وعلى إثر الحادث، أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية حالة الاستنفار وشرعت في عمليات تمشيط مكثفة بحثًا عن المركبة والمشتبهين بتنفيذ العملية، حيث قامت بإغلاق عدد من الطرق في المنطقة ونشرت نقاط تفتيش إضافية على المداخل الرئيسية لمدينة بيت لحم.

جمع الأدلة وتحديد هوية المشتبهين

ومن جانبه، وصف الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه "عمل إرهابي محتمل"، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية جارية لجمع الأدلة وتحديد هوية المشتبهين، فيما أكدت مصادر طبية أن الجرحى يتلقون العلاج في أحد المستشفيات القريبة.

وقد أثار الحادث حالة من التوتر في المنطقة وسط تحذيرات من إمكانية تصاعد العنف في ظل توتر الأوضاع الأمنية.

وفي ظل هذا التصعيد، دعت بعض الجهات الرسمية الإسرائيلية إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المناطق المحيطة بالضفة الغربية تحسبًا لمزيد من الهجمات المحتملة.

 

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