حصان السبب، إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي للفروسية قرر إيقاف البريطانية شارلوت دوجاردان الأكثر تتويجا بالميداليات الأولمبية في تاريخ بلادها، لمدة عام واحد بعد ظهور مقطع فيديو وهي تضرب حصانا.

إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام لهذا السبب

وأوقفت دوغاردان، التي انسحبت من أولمبياد باريس عندما انتشر مقطع الفيديو في يوليو الماضي، مؤقتا لمدة 6 أشهر من قبل الاتحاد الدولي للفروسية في الشهر نفسه.

CAUTION- UPSETTING This is part of the video - you can hear the determined lash of the whip torturing the poor horse. Charlotte Dujardin should never be let near an animal again and she should be stripped of all Olympic Medals. pic.twitter.com/8Szy17jjlO July 24, 2024



وقال الاتحاد الدولي للفروسية في بيان اليوم الخميس، "ستمنع دوغاردان خلال فترة إيقافها من المشاركة في جميع الأنشطة المتعلقة بالمسابقات أو الأحداث الخاضعة لسلطة الاتحاد الدولي للفروسية أو أي اتحاد وطني".

وأضاف: "سيتم احتساب الوقت الذي قضته خلال الإيقاف المؤقت ضمن فترة الإيقاف لمدة عام واحد".

كما فرض الاتحاد الدولي للفروسية غرامة قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري (11300 دولار) على دوغاردان، وأضاف البيان أنها اعترفت بالمخالفات وقبلت العقوبات.

وفازت دوغاردان (39 عاما) بثلاث ميداليات ذهبية وفضية، واحدة وبرونزيتين في الألعاب الأولمبية في "لندن 2012"، وأولمبياد (ريو دي جانيرو 2016) في البرازيل، وأولمبياد "طوكيو 2020) في العاصمة اليابانية.

وبحصولها على ست ميداليات، فإنها أكثر الرياضيات البريطانيات حصولا على ميداليات أولمبية بالتساوي مع لورا كيني متسابقة الدراجات.

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