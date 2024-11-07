قبول خريجى الجامعات المتميزين فى رياضة الفروسية للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول الدورة الثانية من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة (ذكور - إناث) من المتميزين فى رياضة الفروسية للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدورة الجديدة.

الشروط العامة للقبول :

أن يكون الطالب / الطالبة ووالداه وأجداده مصريين ( عن غير طريق التجنس ) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

وأن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك مع اعتماد شهادة حسن السير والسلوك من الجامعة أو جهة العمل ، وألا يكون الطالب / الطالبة قد استقال أو فصل تأديبيًا من أى ( كلية - معهد – مدرسة – جهة العمل ) عسكرية أو مدنية.

وألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم.

وألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور و(155 سم) للإناث.

وأن يكون الطالب / الطالبة لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الإختبارات الفنية للفروسية.

أن يكون الطالب/ الطالبة مسجل فى الإتحاد المصرى للفروسية أو أحد نوادى الفروسية.

أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح إختبارات اللياقة البدنية.

وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة ( للذكور) فى حمام السباحة من إرتفاع (7.5) متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوان من إصدار الأمر بالقفز.

وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الإختبارات النفسية والإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)، ويجتاز الطالب/ الطالبة الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الإختبار وطبقًا لأسبقية إختياره.

وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وأن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعى ( البكالوريوس – الليسانس) من الجامعات (الحكومية / الخاصة ) فقط وليس( المعاهد العليا أو الأكاديميات ).

وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن من الدورة وأثناء العمل بمجال الفروسية بالقوات المسلحة وأن تتعهدن بإقرار كتابى بذلك.

وتكون الأفضلية للحاصلين على بطولات ( محلية – دولية ) سواء فى مجال التدريب أوالمسابقات أو التسجيل بنوادى الفروسية، موافقة جهة العمل حال القبول بالدورة مع التأكيد على إستيفاء جميع شروط إدارة شئون ضباط القوات المسلحة الخاصة بالضباط المكلفين.

الشروط الخاصة للقبول :

ألا يقل السن عن 20 سنه ولايزيد عن 35 سنة للذكور / الإناث , وتكون مدة الدراسة بالأكاديمية سنة دراسيةويتم التخرج فى ( أكتوبر 2025 )، ويمنح الخريج شهادة إجتياز الدورة التدريبية.

المميزات التى يتحصل عليها الطالب / الطالبة :

يتمتع بجميع المميزات التى تمنح للضباط المكلفين بالقوات المسلحة من حيث ( علاج – إرتداء الزى – النوادى – ألخ )، الإشتراك فى البطولات والمؤتمرات المحلية والعالمية، حصول الطالب على شهادة إجتياز الدورة التدريبية.

الأوراق المطلوبة للقبول :

اعتماد إقرار لولى الأمر بالصفحة رقم (5) من مكان عمل الوالد أو أى مؤسسة حكومية ( مختوم بشعار الجمهورية ) ختم واضح وغير مطموس، ختم شهادة حسن السير والسلوك صفحة رقم (6) ( مختوم بشعار الجمهورية )

من الجامعة / جهة العمل، عدد (4) صورة بطاقة الطالب + الوالد والوالدة (وش وظهر) سارية + عدد (8)

صورة شخصية 4x6 + كارت طولى للطالب مقاس 10x15 + عدد (4) كارت طولى للوالدين 20x15

مع مراعاة الخلفية البيضاء للكروت، (2 ) أصل شهادة الميلاد مميكنة + عدد (2) أصل شهادة المؤهل+ صورة من الموقف التجنيدى، (3) أصل القيد العائلى مميكن لكلًا من ( الوالد – الجد للوالد – الجد للوالدة ) ويقبل التعذر للجدين فقط، فيش جنائى موجه للأكاديمية العسكرية المصرية، فى حالة سفر الوالد أو الوالدة للعمل بالخارج يتم إحضار ( شهادة تحركات خارج البلاد من الجوازات المصرية + توكيل بإعتماد إقرار ولى الأمر + صورة من عقد العمل موثقة + صورة من جواز السفر للوالد )، فى حالة عمل والد أو والدة الطالب ضابط بالقوات المسلحة يتم إحضار شهادة من شئون ضباط القوات المسلحة وفى حالة المعاش يتم إحضار شهادة من التأمينات والمعاشات بالقوات المسلحة، فى حالة عمل والد أو والدة الطالب ضابط بالشرطة المدنية يتم إحضار شهادة من شئون ضباط الشرطة المدنية وفى حالة المعاش يتم إحضار ( شهادة من تأمينات ومعاشات الشرطة + شهادة من شئون ضباط الشرطة المدنية )، فى حالة عمل الوالد أو الوالدة أعمال حرة ( صاحب شركة أو محل أو معرض أو ألخ ) يتم إحضار ( صورة من السجل التجارى + صورة من البطاقة الضريبية) , فى حالة وفاة الوالد أو الوالدة يتم إحضار ( أصل شهادة الوفاه + صورة من سركى المعاش ).

التوقيتات الرئيسية :

يتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالأكاديمية العسكرية المصرية بمصر الجديدة من يوم السبت الموافق 09/11/2024 إلى يوم الخميس الموافق 21/11/2024 ، وتنفذ الإختبارات الطبية والبدنية والنفسيةخلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2024.