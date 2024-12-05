ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

في واقعة غريبة من نوعها، تمكن علماء الآثار من الكشف عن لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في بلاد وادي الرافدين والتي تعود للألفية الخامسة ما قبل الميلاد، عبر العثور على ألواح طينية في موقع أثري جنوب غرب مدينة "كلار" في إقليم العراق.

لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

وقال عالم الآثار والمنقب العراقي، كاظم النجفي: "إن عمليات التنقيب في موقع "شاخي كورا" ضمن محافظة السليمانية، أفضت إلى حل لغز إدارة الحكومات المركزية للمناطق التابعة لها وانهيارها في ذات الوقت".

وأضاف: "يعود الموقع إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد، حيث تأثر الناس بتقنيات وأساليب السلطة المركزية التي كانت تمارس في مدينة الوركاء جنوب العراق، وهذا تبين عبر العديد من الألواح والرقائم الطينية التي تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب".

العثور على ألواح طينية في العراق

وتشير الألواح والرقائم الطينية التي تم العثور عليها في الموقع، إلى أن الناس هجروا الموقع في الألفية الرابعة قبل الميلاد، مما يدل على انهيار الحكومات والأنظمة المركزية التي كانت تحكم في تلك الفترة، "دون العثور على أدلة تشير إلى أن ترك السكان للمستوطنة جاء نتيجة حروب أو عوامل بيئية، وهو ما يشير إلى أنهم رفضوا فكرة النظام المركزي للسلطة".

ويعتقد النجفي، بأن "الأوعية التي تم العثور عليها في الموقع، تدل على تأثر أهالي المستوطنة تلك بالحكم المركزي، الذي كان يدير المناطق اقتصاديًا، حيث خصصت تلك الأواني لحمل الوجبات اللذيذة كما هو في قصور الملوك الفاخرة".

والجدير بالذكر، يحتوي موقع "شاخي كورا" Shakhi Kora، على بقايا مستوطنة تعود إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد، وبدأت عمليات التنقيب فيه منذ عام 2019، بهدف الوقوف على دراسة الأنظمة المركزية الشبيهة بالدول في تلك الفترة.

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