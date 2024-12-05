إحالة 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية للمحاكمة

أمرت نيابة المطرية بإحالة 4 متهمين بـ التنقيب عن الآثار بعقار في منطقة المطرية للمحاكمة الجنائية.

ضبط عصابة التنقيب عن الآثار

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة المطرية.



وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط عاطل له معلومات جنائية، و3 آخرين لهم معلومات جنائية حال تنقيبهم عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 5 أمتار بداخلها سلك إنارة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات.

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