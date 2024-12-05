الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية للمحاكمة

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

أمرت نيابة المطرية بإحالة  4 متهمين بـ التنقيب عن الآثار بعقار في منطقة المطرية للمحاكمة الجنائية.

ضبط عصابة التنقيب عن الآثار

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة المطرية.
 

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط عاطل له معلومات جنائية، و3 آخرين لهم معلومات جنائية حال تنقيبهم  عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 5 أمتار بداخلها سلك إنارة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المطرية منطقة المطرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

دفن عامل لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في الدقهلية

لعنة الفراعنة، مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في الدقهلية

تجديد حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالجمالية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

لا أستطيع التنفس وبموت، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس وتوجيه رسالة إلى والده (فيديو)

بعد تجاوز رقم ستيفن جيرارد، كم مباراة يحتاج إليها صلاح للتربع على عرش هدافي ليفربول؟

شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا عاجلا مع الرئيس يون بتهمة "التمرد"

باستثناء البلطي، ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسماك بسوق العبور

درجات الحرارة اليوم الخميس 05 -12- 2024 في مصر

قبل مونديال الأندية، الاتحاد السعودي يجهز مفاجأة لنادي الهلال

رئيس البحوث الفلكية يكشف مفاجأة عن زلزال شمال دمياط ويرد على توقعات العالم الهولندي (فيديو)

منوعات

المزيد

طوارئ في سيدني بعد ظهور حطام "الكرات الغامضة" مجددا على الشواطئ

لا أستطيع التنفس وبموت، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس وتوجيه رسالة إلى والده (فيديو)

لحظة انهيار تمثال بوذا الضخم على راهب و5 آخرين في تايلاند (فيديو)

صاعقة ضربتهم..فيتنام تعلن مقتل 12 جنديًا إثر انفجار كبسولات خلال تدريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 5- 12- 2024 في الأسواق

حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية