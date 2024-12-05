ضبط 62 سلاحا ناريا و32 قضية مخدرات خلال حملة فى أسيوط وأسوان والبحيرة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط - البحيرة) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

فى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط 17 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,570 كيلو جراما لمخدر الحشيش - 4,50 كيلو جراما لمخدر الشابو 1,840 كيلو جراما لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (22 متهما "لـ 12 منهم معلومات جنائية").



ضبط 45 قضية سلاح ناري غير مرخص

كما ضبط 45 قضية سلاح ناري غير مرخص.. عبارة عن (8 بنادق آلية - 15 بندقية خرطوش – طبنجة – 25 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (45 متهما "لـ 9 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 509 أحكام قضائية متنوعة.

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 8 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (10 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").



ضبط قضية سلاح ناري وتنفيذ 810 أحكام قضائية

كما تم ضبط قضية سلاح ناري.. عبارة عن (فرد محلى وطلقة)، وتنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة.

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. ضُبط خلالها (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جراما لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وضبط (7 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين"لـ 7 منهم معلومات جنائية").



ضبط 62 سلاحا ناريا و32 قضية مخدرات

وفى مديرية أمن البحيرة؛ تم ضبط 28 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (5,120 كيلو جراما لمخدر الحشيش - 2,950 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (37 متهما "لـ 19 منهم معلومات جنائية").



كما تم ضبط 16 قضية سلاح ناري غير مرخص.. عبارة عن (بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش – 2 طبنجة – 14 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (16 متهما "لـ 6 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 1156 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2 تشكيل عصابى ضما (6) متهمين ارتكبوا (8) وقائع متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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