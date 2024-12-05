الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 62 سلاحا ناريا و32 قضية مخدرات خلال حملة فى أسيوط وأسوان والبحيرة

ضبط 62 سلاحا ناريا
ضبط 62 سلاحا ناريا و32 قضية مخدرات، فيتو

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط - البحيرة) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

فى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط 17 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,570 كيلو جراما لمخدر الحشيش - 4,50 كيلو جراما لمخدر الشابو 1,840 كيلو جراما لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (22 متهما "لـ 12 منهم معلومات جنائية").
 

 ضبط 45 قضية سلاح ناري غير مرخص

كما ضبط 45 قضية سلاح ناري غير مرخص.. عبارة عن (8 بنادق آلية - 15 بندقية خرطوش – طبنجة – 25 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (45 متهما "لـ 9 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 509 أحكام قضائية متنوعة.

 

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 8 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (10 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").
 

ضبط قضية سلاح ناري وتنفيذ 810 أحكام قضائية 

كما تم ضبط قضية سلاح ناري.. عبارة عن (فرد محلى وطلقة)، وتنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة.
 وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. ضُبط خلالها (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جراما لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وضبط (7 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين"لـ 7 منهم معلومات جنائية").
 

ضبط 62 سلاحا ناريا و32 قضية مخدرات 

وفى مديرية أمن البحيرة؛ تم ضبط 28 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (5,120 كيلو جراما لمخدر الحشيش - 2,950 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (37 متهما "لـ 19 منهم معلومات جنائية").
 

سقوط 13 لصا في الجيزة والقليوبية

تحرير 1275 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

كما تم ضبط 16 قضية سلاح ناري غير مرخص.. عبارة عن (بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش – 2 طبنجة – 14 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (16 متهما "لـ 6 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 1156 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2 تشكيل عصابى ضما (6) متهمين ارتكبوا (8) وقائع متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط – أسوان – دمياط أسوان – دمياط الأجهزة الأمنية المواد المخدرة أمن أسيوط امن دمياط مديرية أمن أسوان مديرية أمن اسيوط مديرية أمن دمياط مراكز الشرطة

مواد متعلقة

سقوط 13 لصا في الجيزة والقليوبية

تحرير 1275 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

ضبط 57 ديلر في حملات أمنية على أوكار المخدرات بالجيزة والمنيا

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمى لـ ذوى الاحتياجات الخاصة

مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة يتاجران بالمواد المخدرة في أسيوط

تحرير 41 ألف و275 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 9 شركات سياحية ومكتب بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

3 أندية برتغالية تطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك مجانًا

بعد تجاوز رقم ستيفن جيرارد، كم مباراة يحتاج إليها صلاح للتربع على عرش هدافي ليفربول؟

تصريحات جديدة من سلوت بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

طوارئ في سيدني بعد ظهور حطام "الكرات الغامضة" مجددا على الشواطئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 5-12-2024

3162 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 5-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الخميس 5 -12-2024 في الأسواق

أسعار الدولار في البنوك صباح اليوم الخميس 5-12-2024

المزيد

انفوجراف

موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر 2024 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نشر الصوفية في الغرب لمدة 40 عامًا، علي جمعة ينعي مؤسس الطريقة النقشبندية بأمريكا

تعرف على آيات السحر في القرآن وعقوبة الساحر من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية